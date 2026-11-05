Ông Zelensky nổi giận với tỷ phú Elon Musk

Ông Zelensky lên tiếng chỉ trích gay gắt tỷ phú Elon Musk. Ảnh: AP.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài ZDF, ông Zelensky tuyên bố: "Ông ta (Musk) không có quyền can thiệp vào những việc này. Ông ta là công dân của một quốc gia khác".

Đặc biệt, ông Zelensky cảm thấy bị xúc phạm bởi những phát ngôn của ông Musk về cách châu Âu nên sống và ai nên nắm quyền ở Kiev.

Theo ông, đây không chỉ là lời nói suông, bởi vì khi những phát ngôn như vậy được đưa ra bởi một người rất giàu có, chúng sẽ có trọng lượng thực sự.

Elon Musk có thái độ rất gay gắt với Ukraine trong thời gian gần đây. Giữa tháng 10 vừa qua, nhà tỷ phú đã kêu gọi ông Zelensky từ chức. Ông bình luận về một bài đăng trên mạng xã hội X, trong đó nêu rõ rằng nhà lãnh đạo chính quyền Kiev không muốn cuộc xung đột kết thúc, vì sợ phải đối mặt với cuộc bầu cử và mất quyền lực.

"Đây là cách mà cuộc tàn sát này tiếp diễn. Đã đến lúc ông Zelensky phải ra đi" - ông Musk viết trên mạng xã hội khi đó.

Elon Musk còn cáo buộc giới tinh hoa Ukraine trục lợi từ chiến tranh và rửa tiền để hối lộ các chính trị gia phương Tây: "Những người thuộc tầng lớp trước đã trở nên rất giàu có nhờ hàng trăm tỷ USD đổ vào Ukraine, trong khi con cái của những người thuộc tầng lớp sau bị bắt đi lính để chết trong chiến hào".

Gần đây Elon Musk tuyên bố SpaceX đã bịt kín một "lỗ hổng" cho phép quân đội Ukraine sử dụng mạng internet vệ tinh dân sự để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

“Việc sử dụng Starlink, một dịch vụ thương mại dân sự, để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm giết người chưa bao giờ được cho phép, và cũng không nên được cho phép" - ông Musk viết trên X. “Quân đội Ukraine đã vi phạm điều khoản dịch vụ của Starlink và sử dụng nó để thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm giết người. Lỗ hổng đó đã được vá lại vào tuần trước”.