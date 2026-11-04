Tỷ phú Elon Musk lên tiếng về thất bại của đảng Cộng hoà ở bầu cử giữa kỳ Mỹ

“Có vẻ như các tia laser từ không gian nhằm can thiệp bầu cử của tôi đã không phát huy tác dụng lần này”, vị tỷ phú công nghệ viết trên mạng xã hội X hôm 4/11 sau khi các hãng thông tấn đồng loạt dự báo đảng Dân chủ đã thắng áp đảo và giành quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Telegraph

Theo báo Guardian, trước đó, vào ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ 3/11, tỷ phú Elon Musk đã kêu gọi cử tri ủng hộ đảng Cộng hòa. “Hãy bỏ phiếu cho phe màu đỏ (đảng Cộng hòa) hôm nay!”, “ông trùm” công nghệ sáng lập hãng xe điện Tesla và công ty hàng không vũ trụ SpaceX bày tỏ trong một bài đăng trên X.

Ông Musk đưa ra các thông điệp trên trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa kỳ đang thu hút đông đảo sự chú ý và dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Trump. Việc đảng Dân chủ thâu tóm quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ được cho sẽ gây khó khăn lớn cho chương trình nghị sự của vị tổng thống Cộng hòa đương nhiệm trong thời gian tới.

Theo Open Secrets, tổ chức độc lập chuyên theo dõi tài chính trong các chiến dịch tranh cử, các cuộc bỏ phiếu giữa kỳ năm 2026 là sự kiện bầu cử tốn kém nhất từ ​​trước đến nay ở xứ sở cờ hoa, với tổng chi phí dự kiến ​​lên tới gần 12 tỷ USD. Phần lớn số tiền này đến từ các “siêu uỷ ban hành động chính trị” (Super PAC), những tổ chức đã chi các khoản tiền khổng lồ tài trợ cho ứng cử viên của các đảng trong những cuộc đua then chốt.

Theo đài BBC, nhà tài trợ cá nhân lớn nhất chính là tỷ phú Musk, người đã chi ước tính lên tới 445 triệu USD nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa, đặc biệt là tại bang Texas, nơi đặt trụ sở của nhiều công ty do ông điều hành.

Nhiều chính khách thuộc đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ thúc đẩy việc điều tra ông Musk cũng như công việc của ông trước đây tại Bộ Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE), sáng kiến gây tranh cãi của Tổng thống Trump nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang và tái cơ cấu bộ máy chính phủ liên bang. DOGE được thành lập ngay khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025 và ông Musk được bổ nhiệm làm lãnh đạo bộ này cho đến khi cơ quan giải thể trước thời hạn vào tháng 7 năm nay.