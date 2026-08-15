Cô gái trẻ suýt kiệt sức vì chật vật mưu sinh ở New York

Đi làm thêm từ năm 15 tuổi

Mohuya Khan, 27 tuổi, là người New York và hiện sống tại Astoria, Queens (Mỹ). Trong năm 2025, cô kiếm được khoảng 130.000 USD. Tuy nhiên, sau khi trừ thuế và các chi phí, số tiền thực nhận chỉ còn khoảng 70.000 USD.

Mohuya Khan trang trải cuộc sống đắt đỏ ở New York bằng 9 nguồn thu nhập khác nhau, tất cả đều được thực hiện ngay tại căn hộ một phòng ngủ ở Astoria với giá thuê là 3.000 USD.

Nhìn lại hành trình của mình, Mohuya Khan không chắc liệu cô có lựa chọn con đường tương tự một lần nữa hay không.

Cô gái trẻ Mohuya Khan nỗ lực không ngừng để mưu sinh tại New York (Mỹ)

Theo chia sẻ của Mohuya Khan, áp lực từ văn hóa “cày cuốc” tại New York, cộng với một chút ảo tưởng về khả năng tự mình làm mọi thứ, đã thúc đẩy cô trở thành chủ doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung.

Là con gái của những người nhập cư gốc Bangladesh, Mohuya Khan lớn lên với hình ảnh cha mẹ làm việc không ngừng nghỉ. Cha cô từng lái taxi trên khắp các con phố New York 7 ngày mỗi tuần, 16 tiếng mỗi ngày. Mẹ cô luôn nhắc nhở con gái rằng muốn đạt được điều mình mong muốn thì phải nỗ lực nhiều hơn người khác.

Tư duy ấy dần hình thành ở Mohuya Khan cái mà cô gọi là “tư duy khan hiếm” – luôn lo sợ sẽ thiếu thốn và phải không ngừng cố gắng để bảo đảm tương lai.

Cô bắt đầu đi làm thêm từ năm 15 tuổi, học lái xe năm 16 tuổi và đến năm 22 tuổi đã dọn ra ở riêng trong khi đang theo học chương trình thạc sĩ.

Mohuya Khan tốt nghiệp cử nhân tại Hunter College và tiếp tục theo học các chương trình sau đại học chuyên ngành giáo dục trẻ em. Để trang trải học phí, cô sử dụng tiền tiết kiệm, vay tiền và làm thêm công việc tư vấn viên sau giờ học để trả tiền thuê nhà cùng các chi phí sinh hoạt.

Hy vọng “đổi đời” nhờ mạng xã hội

Con đường nghề nghiệp của Mohuya Khan thay đổi khi đại dịch Covid-19 xảy ra. Cô bắt đầu đăng tải các tác phẩm nghệ thuật của mình lên YouTube, Instagram và TikTok.

Khi lượng người theo dõi tăng lên, Mohuya Khan tiếp tục học hỏi thông qua các video hướng dẫn trên YouTube và nền tảng Skillshare, từng bước trau dồi kỹ năng.

Từ đó, cô chuyển hướng sang lĩnh vực thời trang, sáng tạo nội dung và xây dựng thương hiệu riêng. Căn hộ nhỏ cô thuê ở Astoria không chỉ là nơi trú ngụ mà còn trở thành không gian để cô điều hành công việc kinh doanh.

Tuy nhiên, để duy trì nhiều nguồn thu nhập cùng lúc, Mohuya Khan phải làm việc với cường độ cao. Cô thừa nhận thời gian đầu mình “gần như kiệt sức”, chủ yếu dựa vào một “tâm lý ảo tưởng” rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

“Tôi có cảm giác rằng mình phải chứng minh cho bản thân thấy rằng mình có thể làm được mà không cần nhờ bất kỳ sự giúp đỡ nào”, Mohuya Khan chia sẻ.

Căn hộ nhỏ Mohuya Khan thuê để ở, và cũng chính là nơi diễn ra các hoạt động kinh doanh của cô

Theo cô, New York giống như “một con dao hai lưỡi”. Thành phố tạo ra áp lực lớn bởi xung quanh cô là những người cũng đang không ngừng làm việc để mưu sinh. Việc một người cùng lúc làm nhiều công việc trở nên phổ biến đến mức dường như được xem là một lối sống bình thường.

Mohuya Khan là một trong những cư dân New York hằng ngày phải tìm cách xoay xở với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng tại một trong những thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ.

Với Mohuya Khan, 130.000 USD thu nhập trong một năm là kết quả đáng kể của việc đặt cược vào chính mình. Nhưng con số đó cũng đi kèm một cái giá không nhỏ: thời gian, áp lực và nguy cơ kiệt sức. Nhìn lại hành trình phấn đấu và làm việc của mình, cô bắt đầu đặt câu hỏi liệu việc không ngừng gia tăng nguồn thu nhập có thực sự là lựa chọn mà cô muốn lặp lại hay không.

Theo dữ liệu từ Chỉ số Chi phí sinh hoạt (Cost of Living Index) 2025 của cơ sở dữ liệu trực tuyến Numbeo, hai thành phố Mỹ New York và San Francisco là hai thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới bao gồm cả tiền thuê nhà.

Kết quả xếp hạng này có lẽ không gây ngạc nhiên lớn, bởi New York và San Francisco thường xuyên góp mặt trong top các thành phố có cuộc sống đắt đỏ nhất hành tinh.

Tại New York, chi phí sinh hoạt hàng tháng ước tính của 1 người - gồm tiền thuê căn hộ 1 phòng ngủ ở khu vực trung tâm thành phố - có thể lên tới 5.639 USD.