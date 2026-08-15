Đào trúng kho vàng 10 triệu USD khi lắp ống cống

Kho vàng gồm các đồng xu vàng và vàng thỏi được một nhóm công nhân phát hiện ngày 11/8 tại biệt thự trong khu đất từng là nhà máy bia ở Sint-Gillis-Dendermonde, cách thủ đô Brussels, Bỉ khoảng 30 km về phía tây bắc. Họ vô tình tìm thấy kho báu trong lúc đào rãnh để lắp hệ thống thoát nước.

Truyền thông Bỉ ước tính số vàng có giá trị khoảng 9 triệu euro (10,4 triệu USD).

"Chúng tôi bất ngờ nhìn thấy thứ gì đó nằm dưới đất", Kobe, 18 tuổi, nói với trang tin Bỉ VTM. "Ban đầu chúng tôi nghĩ đó là những đồng xu 1 euro nên đào lên, sau đó nhìn thấy một thỏi vàng. Hóa ra giá trị của kho báu lớn hơn rất nhiều".

Các thỏi vàng có đánh số được nhóm công nhân phát hiện ngày 11/8 tại Bỉ. Ảnh: Dendermonde Local Police

Theo Kobe, tất cả số vàng được cất trong một chiếc túi rồi giấu kín trong một hốc tường ở tầng hầm của biệt thự có tên Brouwershuis. Công trình được xây vào cuối thế kỷ 19 cho Theophilus Van Assche, chủ nhà máy bia.

"Không ai nghĩ mình sẽ gặp chuyện như vậy vào một sáng thứ ba bình thường", Kobe nói.

Brouwershuis được xếp vào diện bảo tồn và đang được tổ chức phúc lợi xã hội CAW Oost-Vlaanderen cải tạo thành văn phòng và nhà ở. Cánh cổng sắt bên ngoài vẫn còn giữ hai chữ cái "VA", viết tắt tên gia đình Van Assche.

Kobe cùng các đồng nghiệp đã báo cảnh sát và CAW. Số vàng được chuyển đến một cơ sở cất giữ ở Brussels, chờ cơ quan chức năng điều tra để xác định quyền sở hữu hợp pháp. Sự việc nhiều khả năng sẽ dẫn đến một tranh chấp dân sự phức tạp bởi các nhà thầu xây dựng, CAW và hậu duệ gia đình Van Assche đều có thể yêu cầu nhận một phần kho báu.

Theo luật Bỉ, người phát hiện kho báu phải chờ ít nhất 5 năm để những chủ sở hữu tiềm năng có cơ hội nhận lại tài sản.

Biệt thự Brouwershuis đang được cải tạo. Ảnh: VRT NWS

Về phần mình, Kobe cho biết cậu và các đồng nghiệp ngay lập tức hiểu rằng họ phải giao lại một phát hiện có giá trị lớn như vậy.

"Nếu chỉ là vài đồng xu thì có lẽ chúng tôi đã không làm vậy", Kobe nói. "Biết đâu cuối cùng chúng tôi sẽ nhận được một khoản tiền thưởng dành cho người tìm thấy".