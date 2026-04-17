Có 3 tỷ đồng tiết kiệm nên vay mua chung cư hay chờ giá giảm?

Vợ chồng tôi sống tại Hà Nội, tổng thu nhập 70-80 triệu đồng mỗi tháng. Nhờ sống cùng bố mẹ nhiều năm, chi phí sinh hoạt được tính toán để ưu tiên việc tích lũy, chúng tôi tiết kiệm được 3 tỷ đồng.

Một căn hộ chung cư hai phòng ngủ ở khu vực phường Tây Mỗ, Hà Nội, hiện giá dao động 5-6 tỷ đồng. Ảnh: Bích Phương

Khi bắt đầu tìm căn hộ để ra ở riêng, tôi thực sự sốc trước thực tế giá nhà hiện nay. Tại khu vực tôi đang sống, một căn chung cư cách đây 5 năm chỉ khoảng 3 tỷ đồng, nay vọt lên 5-6 tỷ. Thậm chí, căn rộng hơn (3 phòng ngủ trở lên) được rao bán tới hơn 10 tỷ đồng.

Với 3 tỷ đồng có sẵn, chúng tôi cần vay thêm khoảng 2-3 tỷ để mua một căn chung cư 2 phòng ngủ. Ưu điểm của việc này là sớm an cư, sở hữu tài sản ngay và không sợ giá nhà tiếp tục tăng trong tương lai. Tuy nhiên, việc gánh thêm khoản nợ lớn hàng tháng khiến tôi lo lắng về áp lực tài chính và rủi ro nếu thị trường điều chỉnh.

Phương án hai là tiếp tục gửi ngân hàng, đầu tư kênh khác và chờ giá nhà giảm. Việc này giúp chúng tôi có cuộc sống thong thả, không áp lực nợ nần. Nhưng tôi cũng lo ngại nếu giá nhà tiếp tục tăng, số tiền 3 tỷ đồng của chúng tôi sẽ ngày càng mất giá trị so với bất động sản.

Với điều kiện tài chính hiện tại, tôi nên mạo hiểm vay nợ để mua nhà hay tiếp tục kiên trì tích lũy thêm?