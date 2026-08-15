Nhật Bản 'khát' thợ trát vữa, lương 3.000 USD/tháng

Nhiều công ty xây dựng tại Nhật Bản đang đưa hoạt động trải nghiệm nghề trát tường vào các trường trung học và đại học. Họ cho biết thông tin mô tả trên Internet thiếu sức hút, do đó cần hướng dẫn nghề nghiệp trực quan để khơi gợi sự quan tâm của học sinh, sinh viên.

Cuối tháng 6, Công ty Rentec ở thành phố Sendai tổ chức buổi trải nghiệm kỹ thuật trát tường cho 30 sinh viên Đại học Tohoku Bunka Gakuen. Ông Teisuke Tsunoda, 45 tuổi, Giám đốc điều hành công ty, nhấn mạnh sứ mệnh truyền nghề truyền thống trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo.

Dưới sự hướng dẫn của chuyên gia, sinh viên trực tiếp cầm bay trát vữa lên tường. Nam sinh Hibiki Konuma, 19 tuổi, cho biết trải nghiệm thực tế giúp cậu thay đổi góc nhìn và nhận thấy công việc xây dựng có nhiều điểm thú vị.

Hướng dẫn sinh viên Đại học Tohoku Bunka Gakuen cách trát vữa lên tường, tháng 6/2026. Ảnh: Kahoku Shimpo

Kể từ khi nhận thực tập sinh vào tháng 8/2023, Rentec đã triển khai 18 buổi hội thảo thực hành tại các cơ sở giáo dục và lên kế hoạch tổ chức thêm 10 buổi trải nghiệm. Tại trường Trung học Izumi Shoryo và Trung học Murata (tỉnh Miyagi), các thành viên câu lạc bộ mỹ thuật cũng tham gia trát vữa lên đế lót ly bằng gỗ để cảm nhận độ tinh xảo của nghề.

Công ty Rentec hiện có 26 thợ trát tường, trong đó có 5 lao động nữ. "Mọi người sẽ không biết nhiều điều về ngành xây dựng, bao gồm cả việc công việc đó có phù hợp với mình hay không nếu không trực tiếp trải nghiệm", ông Tsunoda nói.

Trên khắp Nhật Bản, số lượng thợ trát tường liên tục giảm. Cuộc điều tra dân số quốc gia năm 2020 cho thấy toàn nước Nhật có khoảng 59.900 thợ trát tường, giảm 60% so với mức 152.300 người của năm 2000. Khoảng 1.100 người trong số đó đang làm việc tại tỉnh Miyagi.

Sự sụt giảm này xuất phát từ làn sóng nghỉ hưu của lao động lớn tuổi và tâm lý e ngại quy trình thi công tốn thời gian. Bên cạnh đó, nhiều công trình ưu tiên sử dụng giấy dán tường nhựa vinyl để tiết kiệm chi phí và đẩy nhanh tiến độ.

Trước thực trạng này, Khối Tohoku thuộc Hiệp hội Thợ trát tường Nhật Bản thống nhất cải thiện môi trường làm việc thông qua chính sách rút ngắn giờ làm, tăng thời gian nghỉ ngơi. Hiệp hội Thợ trát tường Miyagi cũng tổ chức các buổi hội thảo quảng bá tay nghề.

Dữ liệu từ Salary Expert cho thấy mức lương gộp trung bình của thợ trát tường tại Nhật Bản đạt 5,1 triệu yen mỗi năm (khoảng 843 triệu đồng), kèm khoản tiền thưởng trung bình 156.618 yen (25,8 triệu đồng). Lao động mới vào nghề (1-3 năm kinh nghiệm) nhận mức thu nhập khoảng 3,8 triệu yen mỗi năm (630 triệu đồng). Thợ lành nghề trên 8 năm kinh nghiệm đạt thu nhập trung bình 5,7 triệu yen mỗi năm (khoảng 947 triệu đồng, tương đương 3.000 USD mỗi tháng).