Căn hộ Hà Đông đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ nguồn cung mới tại nhiều khu vực khác của Hà Nội, đặc biệt là các đại đô thị ở phía Tây và phía Nam thành phố. So với những dự án đã đi vào vận hành nhiều năm, các dự án mới thường có lợi thế về quy hoạch đồng bộ, hệ thống tiện ích hiện đại và cơ cấu diện tích đa dạng.

Trong bối cảnh đó, mặt bằng giá chung cư tại Hà Đông đang có sự phân hóa rõ nét. Một số dự án đã ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể sau thời gian tăng nóng, trong khi nhiều khu căn hộ khác vẫn duy trì giá chào bán ở mức cao, đặc biệt là những căn có diện tích lớn.

Căn hộ hết sốt, giá vẫn neo cao

Đó cũng là thực trạng được anh Minh Hoàng, môi giới bất động sản tại sàn Hoa Mai Land, ghi nhận trên thị trường chung cư Hà Đông thời gian gần đây. Anh Hoàng cho biết, trong cả tháng vừa qua, sàn giao dịch nơi anh làm việc chỉ chốt được vài giao dịch. Đáng chú ý, những khách hàng thực hiện giao dịch này vốn là người quen, đã có mối liên hệ từ trước. Trong khi đó, việc tiếp cận và tìm kiếm khách hàng mới hiện không dễ dàng như trước.

Theo anh, dù giá căn hộ đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với giai đoạn trước, mặt bằng giá tại nhiều dự án vẫn ở mức cao, khiến việc tìm kiếm người mua trở nên khó khăn hơn.

Khảo sát của Đầu tư Tài chính - VietnamFinance cho thấy, tại chung cư Terra An Hưng (La Khê) giá chào bán hiện dao động khoảng 65-76 triệu đồng/m2, tùy thuộc vào vị trí, tầng và diện tích căn hộ. Đơn cử, một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 74m2 đang được chủ nhà rao bán với giá 4,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, mức giá này đã trải qua nhiều lần điều chỉnh trong vòng nửa năm qua. Cụ thể, căn hộ từng được chào bán với giá 5,6 tỷ đồng, sau đó chủ nhà giảm xuống 5,2 tỷ đồng và hiện tiếp tục hạ về 4,6 tỷ đồng.

Tại Hyundai HillState, giá căn hộ hiện phổ biến trong khoảng 63-83 triệu đồng/m2. Mặt bằng giá này được môi giới cho biết đã giảm khoảng 8-10% so với thời điểm thị trường chung cư đạt đỉnh vào cuối năm trước.

Cụ thể, các căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 102m2 đang được rao bán với giá 6,5-8,3 tỷ đồng. Với loại hình 3 phòng ngủ, diện tích từ 123-139m2, giá chào bán dao động 8,5-11,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, những căn hộ 4 phòng ngủ, diện tích khoảng 168m2, hiện được rao bán với mức giá 15,5-16,5 tỷ đồng.

Bên cạnh diện tích, giá chào bán tại Hyundai HillState còn có sự chênh lệch tùy theo từng tòa nhà, tầng, hướng ban công và tình trạng nội thất. Những căn đã được cải tạo, có tầm nhìn thoáng hoặc sở hữu vị trí đẹp thường được chủ nhà đưa ra mức giá cao hơn so với mặt bằng chung.

Không chỉ Hyundai HillState, Anland Complex cũng là dự án ghi nhận mức giá chào bán tương đối cao tại Hà Đông. Hiện giá căn hộ tại đây dao động khoảng 70-85,3 triệu đồng/m2. Một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 90m2 đang được chào bán với giá 6,3 tỷ đồng.

Theo môi giới, mặt bằng giá tại Anland Complex chưa ghi nhận mức giảm sâu. Đặc biệt, với những căn hộ còn mới, chất lượng nội thất tốt, nhiều chủ nhà vẫn duy trì kỳ vọng giá khá cao, chưa thực sự sẵn sàng điều chỉnh mạnh dù thị trường đã qua giai đoạn tăng nóng.

Ở chiều ngược lại, một số dự án tại Hà Đông đã ghi nhận mức giảm rõ rệt hơn. Tại HPC Landmark 51, theo môi giới, giá chào bán căn hộ đã giảm hơn 15% trong vòng một năm qua. Hiện một căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 107m2, đầy đủ nội thất và nằm ở tầng trung đang được rao bán với giá 6 tỷ đồng, tương đương hơn 56 triệu đồng/m2.

Tại The Pride, giá chào bán phổ biến trong khoảng 50-66 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, bên cạnh những căn hộ vẫn giữ mức giá tương đối cao, đã xuất hiện các sản phẩm được chào bán dưới 50 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, một căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích gần 103m2 đang được rao bán với giá 48 triệu đồng/m2, tương đương gần 5 tỷ đồng.

Trong khi đó, Xuân Mai Complex có mặt bằng giá thấp hơn, dao động khoảng 45-66 triệu đồng/m2. Một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 51m2, có tầm nhìn ra Đại học Phenikaa, hiện được chào bán gần 2,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 52 triệu đồng/m2. Một căn hộ khác cùng diện tích đang được rao bán với giá 2,4 tỷ đồng.

Ngoài các dự án kể trên, mặt bằng giá tại nhiều khu chung cư khác trên địa bàn Hà Đông cũng có sự phân hóa đáng kể. Tại New Skyline, giá chào bán dao động khoảng 75-90 triệu đồng/m2; Samsora Premier ở mức 60-70 triệu đồng/m2; The Vesta khoảng 45-60 triệu đồng/m2. Riêng các tòa chung cư thuộc khu đô thị Thanh Hà có giá chào bán quanh ngưỡng 40 triệu đồng/m2.

Nhà đầu tư thận trọng trước áp lực nguồn cung

Diễn biến giá chung cư Hà Đông cũng nằm trong xu hướng điều chỉnh chung của thị trường căn hộ Hà Nội sau một thời gian dài tăng giá. Báo cáo thị trường quý III/2026 do các đơn vị nghiên cứu công bố cho thấy, mặt bằng giá chung cư đã bắt đầu hạ nhiệt, với mức điều chỉnh xuất hiện ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp.

Theo CBRE, giá chào bán sơ cấp bình quân trong quý III đạt khoảng 86 triệu đồng/m2, chưa bao gồm VAT, kinh phí bảo trì và chiết khấu, giảm 9% theo quý và 6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu chỉ tính khu vực nội đô, mức giá trung bình đạt 102 triệu đồng/m2, giảm 6% theo quý và 3% theo năm.

Trên thị trường thứ cấp, xu hướng điều chỉnh thể hiện rõ hơn khi giá chào bán bình quân đạt khoảng 60 triệu đồng/m2, giảm 5% so với quý trước và 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính từ đầu năm đến tháng 9, chỉ số giá thứ cấp tại Hà Nội đã giảm khoảng 15%, mức điều chỉnh mạnh nhất trong nhiều năm qua.

Dù vậy, diễn biến trên chưa đồng nghĩa với một đợt giảm giá đồng loạt trên toàn thị trường. Mức độ điều chỉnh có sự phân hóa giữa các khu vực, dự án và từng loại hình căn hộ. Ở một số nơi, chủ nhà chấp nhận giảm giá trực tiếp để đưa sản phẩm về mức phù hợp hơn với khả năng chi trả của người mua. Trong khi đó, tại những dự án có lợi thế về vị trí, chất lượng và tiện ích, giá chào bán vẫn được duy trì tương đối cao.

Nhận định về diễn biến thị trường hiện nay, bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, cho rằng cơ hội đầu tư trong ngắn hạn không còn nhiều khi nguồn cung căn hộ đang có xu hướng vượt nhu cầu. Ngay cả khi giá bán bắt đầu điều chỉnh, việc mua căn hộ với mục đích đầu tư ngắn hạn cũng không dễ mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Theo bà Hằng, trong bối cảnh hiện nay, người mua cần xác định rõ mục đích sử dụng trước khi xuống tiền. Với nhu cầu mua để ở tại khu vực nội đô, nếu lựa chọn được dự án phù hợp, có chất lượng tốt, người mua vẫn có thể duy trì giá trị tài sản và kỳ vọng tăng trưởng trong khoảng 3-5 năm tới.

Đối với mục tiêu đầu tư trung và dài hạn, chuyên gia cho rằng vị trí, năng lực và uy tín của chủ đầu tư, cùng với hệ thống hạ tầng, tiện ích xung quanh đã được hình thành là những yếu tố quan trọng quyết định triển vọng của bất động sản. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể tính đến phương án khai thác cho thuê để gia tăng hiệu quả sử dụng tài sản trong thời gian nắm giữ.