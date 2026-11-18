UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án xử lý các tồn tại, vi phạm tại Dự án Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng, do Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes (Công ty Bemes) làm chủ đầu tư. Đây là 1 trong 12 dự án có vi phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh.

125 căn hộ phải di dời, 10 nhà thấp tầng buộc phá dỡ

Theo danh mục được phê duyệt, ba tòa chung cư CT6A, CT6B và CT6C được phép tồn tại có điều kiện, với tổng cộng 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32. Trong đó, tòa CT6A có 640 căn hộ, CT6B có 409 căn hộ và CT6C có 409 căn hộ.

Ngược lại, 125 căn hộ tại tầng 2 và tầng 3 khối đế của ba tòa nhà thuộc diện phải di dời. Cụ thể, CT6A có 59 căn, CT6B có 37 căn và CT6C có 29 căn.

Chung cư CT6 Kiến Hưng được phép tồn tại có điều kiện với 1.458 căn hộ, trong khi 125 căn hộ khối đế và 10 nhà thấp tầng phải di dời, phá dỡ. Ảnh: LQ

Khu vực này phải được hoàn trả công năng theo quy hoạch được duyệt hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng, thay vì tiếp tục sử dụng làm nhà ở như hiện trạng.

Bên cạnh đó, Hà Nội yêu cầu di dời, phá dỡ 10 căn nhà thấp tầng do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm trong phần đất quy hoạch chức năng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gồm đất dành cho nhà trẻ và đường giao thông.

Danh mục cụ thể gồm: LK1-1A, LK01-Vị trí 1B, LK01-Vị trí 13, LK1-14, LK01-Vị trí 15, LK1-VT16, LK01-Vị trí 17, LK02-Vị trí 17, LK02-Vị trí 18 và LK02-Vị trí 19.

Đối với 28 căn nhà thấp tầng còn lại, thành phố cho phép tồn tại có điều kiện do có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài phần đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Tuy nhiên, các công trình này phải được cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Sau khi hoàn thành việc di dời cư dân tại 125 căn hộ thuộc khu vực khối đế, chủ đầu tư có trách nhiệm cải tạo, hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển đổi khu vực này sang chức năng công cộng. Đồng thời, doanh nghiệp phải đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu theo phương án và tiến độ được phê duyệt.

Các hạng mục cải tạo, hoàn trả công năng và đầu tư hạ tầng thiết yếu phải hoàn thành trước ngày 31/12/2028.

Chủ đầu tư CT6 Kiến Hưng phải hoàn thành cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu trước ngày 31/12/2028. Ảnh: Anh Văn

Toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư hạ tầng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư do doanh nghiệp chi trả. Ngân sách nhà nước không được sử dụng để thanh toán các khoản chi phí này.

Trường hợp Công ty Bemes không thực hiện đúng tiến độ hoặc phương án được phê duyệt, UBND TP Hà Nội sẽ quyết định sử dụng nguồn kinh phí bảo đảm của chủ đầu tư theo quy định.

Về tổ chức thực hiện, UBND phường Kiến Hưng có trách nhiệm công khai quyết định, tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với cư dân; lập danh sách cụ thể các căn hộ, nhà ở phải di dời và phê duyệt phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ của chủ đầu tư.

Đối với 10 căn nhà thấp tầng thuộc diện phải phá dỡ, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng sẽ ban hành quyết định buộc phá dỡ theo quy định.

Về phía chủ đầu tư, Công ty Bemes phải lập, công khai và tổ chức thực hiện phương án di dời, bồi thường, hỗ trợ; đồng thời triển khai phá dỡ, cải tạo, hoàn trả công năng và đầu tư hạ tầng theo phương án được phê duyệt. Giá trị bồi thường được xác định theo bản án của Tòa án hoặc do Hội đồng thẩm định giá Thành phố xác định.