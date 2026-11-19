Người đàn ông cùng lúc trúng xổ số cả giải nhất, giải nhì, nhận số tiền trao thưởng 41 tỷ đồng

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Thông tin từ Tạp chí Sức khỏe 24h, theo thông tin từ công ty xổ số Donghaeng Lottery công bố ngày 12/11, câu chuyện về anh A – người trúng cùng lúc 1 vé giải nhất và 4 vé giải nhì tại kỳ quay số thứ 340 của giải xổ số lương hưu 720+ – đã được chia sẻ rộng rãi. Điểm bán vé may mắn phát hành tấm vé trúng thưởng này nằm tại thành phố Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc.

Trong buổi phỏng vấn dành cho người trúng giải, anh A cho biết trước đây anh chỉ quen mua xổ số Lotto thông thường, nhưng sau khi thấy đồng nghiệp tại công ty mua xổ số lương hưu nên cũng bắt đầu chú ý đến loại hình này. Anh kể lại rằng hôm đó mình đã dùng số tiền thừa còn lại sau khi mua vé Lotto như thường lệ để mua thêm một bộ vé xổ số lương hưu, và đây mới chỉ là lần thứ hai anh thử vận may với loại vé này.

Quá trình phát hiện ra mình trúng số của anh cũng đầy kịch tính. Trong giờ nghỉ giải lao ở công ty, anh A trò chuyện với người đồng nghiệp về xổ số lương hưu rồi cả hai quyết định cùng dò kết quả. Tuy nhiên, khi mở ví ra, anh chỉ thấy bên trong có đúng một tờ vé số. Người đồng nghiệp liền dùng điện thoại tra cứu dãy số trúng thưởng và vô cùng bất ngờ khi phát hiện tờ vé duy nhất đó đã trúng giải nhì.

Anh A nhớ lại khoảnh khắc đồng nghiệp hỏi bốn tờ vé còn lại đang ở đâu khiến cả hai vội vàng đi tìm, và lúc đó anh mới sực nhớ ra mình đã cất riêng chúng trên ô tô vì để trong ví quá dày. May mắn thay, anh đã tìm thấy đủ cả bốn tờ vé còn lại trong xe, trong đó có một tờ trúng giải nhất và ba tờ trúng giải nhì.

Dù đón nhận vận may bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, anh A chia sẻ rằng bản thân lại cảm thấy bình thản hơn mình nghĩ. Anh bộc bạch rằng lúc đó trong lòng dâng lên cảm giác ngỡ ngàng tự hỏi vì sao may mắn lớn đến vậy lại tìm đến mình, đồng thời tâm sự rằng thời gian gần đây anh trải qua nhiều khó khăn do kinh tế suy thoái nên giải thưởng này thực sự là nguồn động viên to lớn và tiếp thêm hy vọng để anh vững bước trở lại.

Về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, anh cho biết trước mắt sẽ dùng để trả hết các khoản nợ vay.

Loại hình xổ số người đàn ông trúng thưởng là gì?

Theo Phụ nữ mới, loại hình xổ số lương hưu 720+ mà anh A đã mua có cơ cấu trả thưởng định kỳ, theo đó người trúng giải nhất sẽ nhận được 7 triệu won mỗi tháng trong vòng 20 năm, còn giải nhì nhận được 1 triệu won mỗi tháng trong vòng 10 năm. Với việc trúng đồng thời 1 vé giải nhất và 4 vé giải nhì, tính theo mức trước thuế, anh A sẽ nhận được 11 triệu won mỗi tháng trong 10 năm đầu tiên và 7 triệu won mỗi tháng trong 10 năm tiếp theo, nâng tổng giá trị giải thưởng trước thuế lên tới 2,16 tỷ won (hơn 41 tỷ VNĐ).