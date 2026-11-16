Chung cư khu Thanh Xuân: Giá hạ sâu, nhiều căn giảm tiền tỷ

Nhiều căn hộ diện tích lớn giảm giá sâu

Thị trường chung cư khu vực Thanh Xuân (Hà Nội) ghi nhận nhịp điều chỉnh tại một số dự án sau giai đoạn tăng nóng. Nhiều chủ nhà đã chủ động hạ giá chào bán nhằm tìm kiếm người mua, song mức giá hàng tỷ đồng mỗi căn vẫn là rào cản đối với không ít khách hàng.

Khảo sát của VietnamFinance, tại dự án The Legend, một căn hộ diện tích 73m2, hướng Đông Nam đang được chủ nhà chào bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương khoảng 100 triệu đồng/m2. Theo thông tin từ môi giới, mức giá này đã giảm khoảng 10 giá so với cùng kỳ năm trước, khi căn hộ từng được chào bán ở mức trên 100 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, một căn hộ khác cùng diện tích 73m2 nhưng nằm ở tầng cao hơn đang được rao bán với giá 8,5 tỷ đồng. Một căn khác tại tầng 15, diện tích tương tự, có giá chào hơn 9 tỷ đồng, tương đương khoảng 120 triệu đồng/m2.

Sự chênh lệch giá giữa các căn hộ cùng diện tích cho thấy mức giá chào bán tại dự án vẫn phụ thuộc đáng kể vào vị trí tầng, hướng căn hộ và mức độ linh hoạt của từng chủ nhà. Trong bối cảnh thị trường không còn sôi động như trước, những căn hộ có giá bán thấp hơn mặt bằng chung được kỳ vọng sẽ dễ tiếp cận người mua hơn.

Tại dự án Gold Season trên đường Nguyễn Tuân, giá căn hộ vẫn được duy trì ở mức khá cao. Một căn hộ diện tích 89m2, thiết kế 3 phòng ngủ đang được chào bán với giá 9,3 tỷ đồng. Một căn khác có diện tích 58m2 được rao ở mức 7,3 tỷ đồng.

Theo môi giới, dự án có lợi thế về vị trí khi nằm ngay mặt đường Nguyễn Tuân, gần đường Nguyễn Trãi. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp mặt bằng giá căn hộ tại Gold Season duy trì ở mức cao. So với một số dự án khác trong khu vực, giá bán tại đây chưa ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể.

Tại Imperia Garden, một căn hộ diện tích 69m2, thiết kế 2 phòng ngủ được chào bán với giá 7,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, cũng căn hộ này, cách đây một tháng trước, chủ nhà chào bán hơn 8 tỷ đồng. Trong khi đó, một căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích 92m2 đang được rao bán với giá hơn 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo đánh giá của môi giới, mức giá này tương đối cao nếu đặt trong tương quan với mặt bằng chung của khu vực.

Không chỉ các dự án trên, tại Riviera Park, giá căn hộ cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý so với năm trước. Một căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích 70m2 hiện được chào bán với giá 6,8 tỷ đồng.

Theo thông tin từ môi giới, cùng căn hộ này vào năm ngoái từng được chủ nhà rao bán với giá khoảng 9 tỷ đồng. Như vậy, mức giá chào hiện tại đã thấp hơn khoảng 2,2 tỷ đồng so với thời điểm trước.

Trong khi đó, giá cho thuê căn hộ 2 phòng ngủ tại dự án hiện vào khoảng 16-17 triệu đồng/tháng. Mức giảm giá bán được môi giới đánh giá là cơ hội tốt hơn cho những người có nhu cầu mua nhà so với giai đoạn giá tăng cao trước đây.

Ngoài những dự án kể trên, khu vực Thanh Xuân còn có một số chung cư như Harmony Square với giá khoảng 75-90 triệu đồng/m2, Thống Nhất Complex dao động 85-110 triệu đồng/m2, King Palace ở mức trên dưới 100 triệu đồng/m2.

Bên cạnh nguồn cung hiện hữu, khu vực này cũng đang đón nhận một số dự án mới trong quá trình thi công, đáng chú ý là Masterise Cao Xà Lá (Hanoi Seasons Garden), với giá bán được giới thiệu dao động 130-180 triệu đồng/m2.

Thị trường bước vào giai đoạn tái định giá

Trao đổi với VietnamFinance xung quanh vấn đề trên, ông Nguyễn Vũ Cao - Chủ tịch Khang Land Holdings, cho rằng giá bất động sản chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó quan trọng là tương quan cung - cầu, nhu cầu ở thực, pháp lý dự án, khả năng thanh khoản và quy hoạch.

Theo ông Cao, tại những khu vực trung tâm như Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Cầu Giấy, quỹ đất ngày càng hạn chế do hệ sinh thái đô thị đã tương đối hoàn thiện. Nhu cầu ở thực và cho thuê tại các khu vực này tương đối ổn định, nhờ đó giá bất động sản có khả năng chống chịu tốt hơn trước những biến động của thị trường. Dù giảm giá, mức giảm cũng sẽ không mạnh mẽ như chung cư khu vực ngoại thành.

Vị doanh nhân nhận định, thị trường hiện nay không đơn thuần là giảm giá mà đang bước vào quá trình tái định giá. Những bất động sản có giá trị sử dụng thực, đáp ứng nhu cầu ở và khai thác cho thuê sẽ có khả năng giữ giá tốt hơn. Trong khi đó, những tài sản từng được định giá quá cao, chủ yếu dựa trên kỳ vọng tăng giá, sẽ chịu áp lực điều chỉnh lớn hơn.

Dự báo thời gian tới, thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phân hóa giữa các khu vực. Giá nhà đất tại cả khu vực trung tâm và ngoại thành đều có thể xuất hiện những nhịp điều chỉnh, song mức độ điều chỉnh tại vùng ven được dự báo mạnh hơn do mặt bằng giá trước đó tăng nhiều theo kỳ vọng quy hoạch và hạ tầng.

Với người mua nhà để ở, ông Cao đánh giá đây là giai đoạn có thể chủ động tìm kiếm và đàm phán những sản phẩm phù hợp. Khi nguồn cung gia tăng, người mua có thêm lựa chọn và lợi thế trong quá trình thương lượng giá. Tuy nhiên, cần ưu tiên những căn hộ có khả năng kết nối giao thông thuận tiện, pháp lý đầy đủ, đồng thời xem xét kỹ năng lực và uy tín của chủ đầu tư.

“Đối với nhà đầu tư, cần đặc biệt thận trọng với việc sử dụng đòn bẩy tài chính, nhất là trong bối cảnh lãi suất có biến động và các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến bất động sản đang tiếp tục được điều chỉnh”, ông Cao khuyến nghị.

Theo nhiều chuyên gia, sau những đợt sốt đẩy giá chung cư đã tăng lên mức khá cao, khiến việc tìm kiếm lợi nhuận từ hoạt động mua đi bán lại không còn dễ dàng như trước. Với những căn hộ có giá trị 7 - 9 tỷ đồng, người mua phải cân nhắc kỹ giữa số vốn bỏ ra, chi phí tài chính và nguồn thu từ cho thuê.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư khó có thể kỳ vọng giá tiếp tục tăng nhanh như giai đoạn trước. Việc bán ra ở thời điểm hiện tại cũng cần chấp nhận mức lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng, thậm chí giảm giá nếu muốn thu hồi vốn nhanh.