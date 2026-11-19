Sáng 19/11, phiên tòa xét xử ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) liên quan sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng tiếp tục với phần xét hỏi.

Nhà không sổ đỏ được định giá khoảng 53 triệu đồng/m²

Trước đó, HĐXX cùng các luật sư tập trung làm rõ phương pháp xác định giá trị căn hộ, phương án bồi thường và bố trí nơi ở mới cho những cư dân thuộc diện phải di dời.

Trả lời câu hỏi của luật sư về phương pháp xác định giá bồi thường cho các hộ dân tại chung cư CT6 Kiến Hưng, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết quá trình thẩm định được thực hiện trên cơ sở thu thập, đối chiếu nhiều nguồn thông tin về giá bất động sản.

Theo đó, các tư vấn viên đã thu thập hơn 1.000 thông tin liên quan giá bất động sản tại khu vực chung cư CT6 Kiến Hưng trong 2 năm gần đây từ các văn phòng đăng ký đất đai.

Đơn vị thẩm định cũng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh thực tế nhằm đánh giá các giao dịch có phản ánh đúng giá thị trường hay không.

Ông Lê Thanh Thản và các bị cáo tại toà.

Bên cạnh đó, các tư vấn viên tiếp cận thông tin chào bán, giao dịch trên thị trường bất động sản, thu thập được 11 trường hợp. Qua khảo sát, mức giá trung bình tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng vào tháng 5 được xác định khoảng 56 triệu đồng/m².

Để bảo đảm tính khách quan, đơn vị thẩm định tiếp tục phối hợp với tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ những người đã mua căn hộ nhằm xác minh giá giao dịch thực tế.

Qua phương pháp này, các tư vấn viên thu thập thêm 18 thông tin giao dịch, với mức giá trung bình khoảng 53 triệu đồng/m².

“Từ các nguồn thông tin này, tư vấn viên đã lựa chọn 3 thông tin phù hợp với thời điểm định giá, tương đồng với tài sản cần định giá để đưa vào so sánh, từ đó xác định mức giá tương ứng đối với từng căn hộ”, đại diện đơn vị thẩm định trình bày.

Bên cạnh đó, đại diện đơn vị thẩm định cho biết quá trình kiểm tra, đối chiếu 18 giao dịch cho thấy giá giữa các căn hộ ở tầng cao và tầng thấp không có sự chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, giữa căn hộ thông thường và căn góc có sự khác biệt nên mức giá được xác định riêng.

Đáng chú ý, đại diện đơn vị thẩm định cho biết theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc định giá các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận tại dự án CT6 Kiến Hưng được thực hiện như đối với những căn hộ đã có giấy chứng nhận.

Liên quan phương án khắc phục hậu quả, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thành phố đã xây dựng phương án xử lý những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Dự án CT6 Kiến Hưng.

Đối với các căn hộ thuộc diện phải di dời, Sở Xây dựng đã phối hợp với những đơn vị liên quan chuẩn bị hạ tầng và quỹ nhà để bố trí nơi ở mới cho người dân. Hiện chủ đầu tư tại Khu đô thị Thanh Hà đã khởi công các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội nhằm phục vụ việc di dời cư dân từ dự án CT6 Kiến Hưng.

Đại diện Sở Xây dựng khẳng định các căn hộ tại Khu đô thị Thanh Hà sẽ bảo đảm chất lượng, được đầu tư hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

“Các cơ sở ở đây bảo đảm khang trang, không bị manh mún”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nói.

Theo kế hoạch, các căn hộ tại Khu đô thị Thanh Hà dự kiến hoàn thành trong năm 2027 để bàn giao cho những cư dân có nhu cầu nhận nhà thay thế. Đối với các căn hộ CT6 Kiến Hưng được phép tồn tại, đại diện Sở Xây dựng cho biết từ quý I/2027, UBND TP Hà Nội sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận theo quy định.

Trong khi đó, các căn hộ phải di dời sẽ được xem xét bồi thường theo kết quả thẩm định giá, bảo đảm người dân không bị thiệt thòi.

Trường hợp cư dân lựa chọn nhận nhà thay vì nhận tiền, chủ đầu tư sẽ bố trí quỹ nhà để người dân chuyển đến sinh sống. Trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục và có nhà thay thế, người dân có thể tiếp tục tạm cư tại căn hộ đang ở.

Chủ đầu tư đủ khả năng bồi thường

Tại phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại đặt câu hỏi về việc Khu đô thị Thanh Hà hiện có cả nhà ở xã hội và nhà ở thương mại. Vậy những cư dân CT6 Kiến Hưng thuộc diện phải di dời sẽ được bố trí loại hình căn hộ nào?

Trả lời vấn đề này, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc lựa chọn căn hộ sẽ do người dân và chủ đầu tư trực tiếp thỏa thuận. UBND TP Hà Nội sẽ giám sát quá trình thực hiện trên tinh thần bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân.

Cũng tại phiên tòa, đại diện cư dân phản ánh khu B thuộc Khu đô thị Thanh Hà đang được triển khai nhưng hạ tầng chưa đồng bộ, khiến nhiều người chưa hài lòng với điều kiện sinh sống.

Đại diện Sở Xây dựng cho biết thành phố đang đẩy nhanh việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để chủ đầu tư sớm triển khai đồng bộ các hạng mục tại khu đô thị này. Về phía chủ đầu tư, ông Lê Thanh Thản cho biết những cư dân CT6 Kiến Hưng khi chuyển đến Khu đô thị Thanh Hà có thể lựa chọn nhận nhà tại khu A hoặc khu B.

Liên quan đến khả năng tài chính phục vụ công tác bồi thường, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết cơ quan này đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát nguồn lực của chủ đầu tư. Qua đánh giá sơ bộ, các cơ quan chức năng xác định doanh nghiệp có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bồi thường, khắc phục hậu quả cho người dân.

Theo đại diện Sở Xây dựng, ngoài khoản tiền hơn 530 tỷ đồng ông Lê Thanh Thản đã nộp cho cơ quan thi hành án, chủ đầu tư còn có nhiều tài sản khác, bao gồm bất động sản, khách sạn và các dự án đô thị trên địa bàn Hà Nội.

“Tổng các nguồn này bảo đảm việc chủ đầu tư có thể chi trả cho người dân”, đại diện Sở Xây dựng khẳng định.

Đại diện cơ quan này cũng nhấn mạnh, trong quá trình giải quyết những tồn tại tại dự án CT6 Kiến Hưng, các cơ quan chức năng đều đặt quyền lợi của người dân lên hàng đầu, đồng thời xây dựng phương án bồi thường, bố trí nhà ở phù hợp nhằm bảo đảm cuộc sống ổn định cho các hộ dân bị ảnh hưởng.