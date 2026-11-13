Cư dân chung cư Đại Thanh thấp thỏm lo lắng khi ngân hàng kiểm tra tài sản thế chấp

Cư dân chung cư Đại Thanh thêm lo lắng thấp thỏm vì ngân hàng

Trước thông tin một số căn hộ thuộc tòa CT8B, CT10B và các căn hộ tại tầng 2 khối đế của 6 tòa nhà thuộc chung cư Đại Thanh có thể nằm trong diện phải di dời, nhiều cư dân rơi vào trạng thái bất an, lo lắng. Không chỉ thấp thỏm trước nguy cơ mất nơi ở ổn định, những gia đình đang thế chấp căn hộ tại ngân hàng còn phải đối mặt với áp lực về khoản vay và nguy cơ phát sinh nghĩa vụ tài chính nếu tài sản bị thu hồi hoặc phá dỡ.

Theo phản ánh của một số cư dân với PV Dân Việt, ngay khi thông tin về khả năng giải tỏa lan truyền, họ đã nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ ngân hàng yêu cầu kiểm tra, rà soát hiện trạng tài sản đang thế chấp.

Động thái này càng khiến tâm lý người dân thêm nặng nề, bởi khi tương lai căn hộ còn chưa rõ ràng, họ đã phải tính đến bài toán xử lý khoản vay nếu kịch bản xấu nhất xảy ra.

Ảnh: NVCC.

Chị Nguyễn Đặng Quỳnh Anh, cư dân tầng 17, tòa CT8B cho biết, năm 2025, gia đình chị đã thế chấp sổ hồng căn hộ tại Ngân hàng WooriBank để vay 1 tỷ đồng. Gần đây, nhân viên tư vấn từng hỗ trợ gia đình làm thủ tục vay vốn bất ngờ nhắn tin hỏi về tình trạng tài sản bảo đảm. Người này đặt vấn đề, nếu căn hộ bị phá dỡ hoặc thu hồi, gia đình chị sẽ bổ sung tài sản khác để thế chấp hay lựa chọn tất toán khoản vay.

Câu hỏi từ phía ngân hàng khiến chị Quỳnh Anh không khỏi lo lắng. Bởi lẽ, khi chưa biết căn hộ có thực sự thuộc diện phải di dời hay không, gia đình chị đã phải đối diện với khả năng xáo trộn cả nơi ở lẫn kế hoạch tài chính.

Tình cảnh tương tự xảy ra với chị Hoàng Hảo, cư dân tầng 27, tòa CT8B. Chị hiện có khoản vay 900 triệu đồng tại cùng ngân hàng, mỗi tháng phải thanh toán cả gốc và lãi khoảng 8 triệu đồng. Sau khi thông tin CT8B có thể nằm trong diện bị phá dỡ, di dời xuất hiện trên mạng xã hội, chị bất ngờ nhận được tin nhắn từ ngân hàng với nội dung yêu cầu kiểm tra tình trạng tài sản thế chấp cho khoản vay. Sau đó, một nhân viên tư vấn tiếp tục gọi điện trao đổi.

"Nhân viên gọi điện cho tôi hỏi thăm về tình hình nhà và nói phải tất toán hết tiền cho ngân hàng mới lấy được sổ ra để làm các thủ tục hưởng đền bù nếu như nhà tôi bị giải tỏa. Ngân hàng chỉ hỗ trợ thủ tục, còn không giảm lãi suất hay ân hạn gì cả", chị Hảo chia sẻ.

Ảnh: NVCC.

Theo chị Hảo, căn hộ là tài sản duy nhất của gia đình, được mua cách đây 3 năm. Ở tuổi 50, khi thời gian nghỉ hưu không còn xa, điều chị mong mỏi nhất là được tiếp tục sinh sống ổn định tại nơi ở hiện tại. Nếu phải di dời, chị không biết xoay xở nguồn tiền ở đâu để tất toán khoản vay, rút giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ. Nỗi lo mất nơi ở vì thế còn chồng thêm áp lực tài chính mà gia đình chưa biết cách tháo gỡ.

Không trực tiếp nhận được cuộc gọi hay tin nhắn từ ngân hàng như chị Quỳnh Anh và chị Hảo, nhưng chị Bùi Thu Hiền, cư dân tầng 19, tòa CT10B cũng không tránh khỏi áp lực. Theo chị, thời gian gần đây, nhiều người xung quanh liên tục hỏi thăm về động thái của ngân hàng nơi gia đình chị đang vay vốn.

"Biết mọi người quan tâm nhưng hiện tại chưa có thông tin chính xác về việc di dời hay không, trong khi khoản vay ngân hàng vẫn phải trả hằng tháng nên tôi rất áp lực và mệt mỏi. Nếu thực sự phải di dời, nghĩ đến việc phải tất toán khoản vay để lấy sổ ra đã thấy nghẹt thở", chị Hiền bày tỏ.

Người dân chung cư Đại Thanh mong sớm có thông tin chính thức, tránh cảnh sống trong thấp thỏm

Nhiều cư dân chung cư Đại Thanh cho biết đã nhận được thông báo từ Trưởng thôn về việc rà soát các căn hộ tại khu chung cư. Thông tin này khiến không ít hộ dân lo lắng, đặc biệt khi xuất hiện những đồn đoán liên quan đến khả năng phải di dời. Tuy nhiên, đến nay, cư dân vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về danh sách căn hộ bị ảnh hưởng cũng như phương án xử lý chính thức từ cơ quan chức năng, khiến nhiều người không khỏi thấp thỏm, bất an.

Anh Hoàng Xuân Toàn, cư dân CT10B Đại Thanh.

Anh Hoàng Xuân Toàn, cư dân tầng 19, tòa CT10B chia sẻ với PV Dân Việt rằng, điều người dân mong mỏi nhất lúc này là một thông báo chính thức, minh bạch từ cơ quan chức năng, thay vì phải tiếp nhận những thông tin chưa được kiểm chứng rồi tự suy đoán về số phận căn hộ của mình.

"Chúng tôi mong muốn sớm có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, không để người dân phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ bị mất nhà. Trên tay cầm cuốn sổ hồng tưởng chắc cú không bị di dời nhưng chỉ sau một đêm ngủ dậy, bỗng thấy có tin mình bị di dời, cả nhà từ già đến bé không còn tâm trạng nào cả", anh Toàn nói.

Theo anh Toàn, đã hai tuần kể từ khi HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết về cơ chế xử lý vi phạm tại 12 dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh. Người dân mong muốn được biết cụ thể những căn hộ nào thuộc diện vi phạm, danh sách các trường hợp phải xử lý, thời gian và lộ trình thực hiện, cũng như các chính sách bảo đảm quyền lợi của người mua nhà.

Đặc biệt, nếu việc di dời thực sự được triển khai, những vấn đề thiết thực như mức bồi thường, phương án bố trí tái định cư, thời gian bàn giao nơi ở mới và cách thức xử lý các khoản vay ngân hàng cần được làm rõ.

Với cư dân Đại Thanh, điều khiến họ bất an không đơn thuần là nguy cơ phải chuyển khỏi căn nhà đã gắn bó nhiều năm, mà còn là tương lai của cả gia đình, những khoản nợ đang gánh và quyền lợi tài sản đã tích cóp trong phần lớn cuộc đời. Khi chưa có kết luận chính thức, mỗi tin nhắn từ ngân hàng hay thông tin lan truyền trên mạng xã hội đều có thể trở thành một nguồn áp lực mới. Điều người dân cần lúc này là sự minh bạch, kịp thời từ cơ quan chức năng để không phải tiếp tục sống trong tâm trạng thấp thỏm, bất định.