Chưa bao giờ người Mỹ thất nghiệp nhiều đến thế kể từ năm 2020

Theo Bộ Lao động Mỹ, đã có 236.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước – tăng 44.000 so với tuần liền trước (đã điều chỉnh tăng lên 192.000). Con số này vượt xa dự báo 213.000 của giới phân tích.

Mức tăng 44.000 đơn là cú nhảy mạnh nhất trong một tuần kể từ tháng 3/2020 – thời điểm đại dịch làm tê liệt nền kinh tế Mỹ. Điều đáng chú ý là tuần trước đó lại ghi nhận số đơn thấp nhất kể từ tháng 3/2023.

Trong khi đơn xin mới tăng mạnh, số người đang tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp lại giảm xuống còn 1,83 triệu, giảm khoảng 100.000 người so với tuần trước, cho thấy thị trường lao động vẫn có những tín hiệu đan xen.

Quyết định hạ lãi suất của Fed liên quan thế nào đến diễn biến thị trường lao động?

Một ngày trước khi số liệu thất nghiệp được công bố, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, về mức 3,5% – 3,75%. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết thị trường lao động đang “nguội dần”, là yếu tố quan trọng trong quyết định này.

Powell đồng thời cảnh báo rằng dữ liệu tuyển dụng của chính phủ có thể đang “thổi phồng” mức tăng việc làm lên tới 60.000 việc mỗi tháng. Dữ liệu chậm công bố trong tuần cũng cho thấy số cơ hội việc làm tăng lên 7,67 triệu trong tháng 10, cao hơn nhiều so với tháng 8.

Tuy nhiên, Powell khẳng định những con số này có thể bị “thổi phồng”, và không loại trừ khả năng thị trường lao động thực chất đang tạo ra số việc làm âm trong một số tháng.

Bureau of Labor Statistics (BLS) sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 11 vào ngày 16/12. Wall Street dự báo Mỹ chỉ tạo thêm khoảng 30.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng – mức thấp đáng kể so với giai đoạn nửa đầu năm.

Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến tăng lên 4,5%, từ 4,4% hồi tháng 9. Dữ liệu tháng 10 sẽ được tổng hợp vào báo cáo tháng 11, dù BLS lưu ý tỷ lệ thất nghiệp tháng 10 sẽ không được tính.

Diễn biến này được theo dõi sát sao do chúng phản ánh tác động của việc tăng lãi suất kéo dài và sự chậm lại của nhu cầu tuyển dụng trong nhiều ngành.

Những tín hiệu nào cho thấy thị trường lao động Mỹ đang yếu đi?

Trong nhiều tháng qua, các báo cáo thay thế và dữ liệu từ khu vực tư nhân đều cho thấy thị trường lao động đang suy yếu, dù các chỉ số của chính phủ đôi khi đưa ra bức tranh khác.

ADP, công ty xử lý bảng lương lớn nhất cho biết khu vực tư nhân đã cắt giảm 32.000 việc làm trong tháng 11, mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2023. Trước đó, ADP cũng cảnh báo doanh nghiệp “gặp khó” trong tháng 10.

Trang tuyển dụng Indeed báo cáo cơ hội việc làm trong tháng 10 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2021, trái ngược với con số của BLS cho thấy thị trường tuyển dụng tăng mạnh.

Những mâu thuẫn này làm dấy lên lo ngại rằng các báo cáo chính thức đang chậm phản ánh những thay đổi thực tế trên thị trường lao động.