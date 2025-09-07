Cú chốt mới khiến Fed gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất

Báo cáo lao động tháng 8 cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22.000 việc làm, thấp hơn nhiều so với dự báo 75.000. Tỷ lệ thất nghiệp cũng tăng nhẹ từ 4,2% lên 4,3%. Đây là con số cuối cùng về thị trường việc làm trước cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed ngày 16–17/9.

Ngoài ra, số liệu tháng 6 bị điều chỉnh thành giảm 13.000 việc làm, còn tháng 7 cũng ghi nhận mức tăng dưới xu hướng của năm trước. Điều này đánh dấu ba tháng liên tiếp tăng trưởng việc làm chậm lại, càng củng cố nhận định Fed sẽ phải hành động.

Các chuyên gia thị trường cho rằng khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 9 đã lên tới 99%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell

Nhà Trắng gây sức ép gì lên Fed?

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nhiều tháng chỉ trích Fed và ông Powell vì chậm nới lỏng chính sách tiền tệ. Bộ trưởng Lao động Lori Chavez-DeRemer nói thẳng: “Powell cần làm việc của mình và cắt giảm lãi suất ngay.” Tổng thống Trump cũng gọi Chủ tịch Fed là “Jerome ‘quá muộn’ Powell” và cho rằng ông nên hạ lãi suất từ lâu.

Theo bà Chavez-DeRemer, các doanh nghiệp Mỹ đang đầu tư hàng nghìn tỷ USD vào nền kinh tế và lực lượng lao động, nhưng họ cần vốn rẻ hơn. “Tại sao ông ấy cứ chần chừ khiến tôi không thể hiểu nổi,” bà nói thêm.

Fed sẽ hạ lãi suất ở mức nào?

Một số quan chức Fed và giới phân tích nhận định việc hạ lãi suất trong tháng 9 gần như chắc chắn, nhưng mức độ còn tranh cãi. Thống đốc Fed Chris Waller ủng hộ giảm 25 điểm cơ bản, nhấn mạnh rủi ro đối với thị trường việc làm đã tăng lên.

Các chuyên gia như Bradley Saunders (Capital Economics) cho rằng khả năng Fed hạ sâu 50 điểm cơ bản là thấp, bởi tỷ lệ thất nghiệp mới chỉ nhích lên nhẹ. Thay vào đó, một mức giảm nhỏ được cho là phù hợp để ngăn kinh tế suy yếu thêm.

Câu hỏi lớn còn lại là sau đợt cắt giảm này, Fed sẽ tiếp tục điều chỉnh như thế nào trong các cuộc họp cuối năm 2025 và bước sang 2026.

Theo một số nhà kinh tế, mức 22.000 việc làm trong tháng 8 thấp hơn cả “ngưỡng hòa vốn” – số lượng cần thiết để đáp ứng tăng trưởng dân số. Trong quá khứ, Mỹ cần hơn 100.000 việc làm mới mỗi tháng. Nhưng gần đây, do nhập cư giảm và nhu cầu lao động thay đổi, một số lãnh đạo Fed cho rằng chỉ cần 30.000–80.000 việc làm mới mỗi tháng để duy trì ổn định.

Điều này cho thấy tiêu chuẩn đánh giá sức khỏe thị trường lao động Mỹ đã thay đổi, khiến quyết định hạ lãi suất của Fed càng trở thành tâm điểm theo dõi.