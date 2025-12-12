Thành phố chỉ mất 30 phút lái xe nhưng nắm giữ hơn 2.000 tỷ USD

Mặc dù diện tích nhỏ, Abu Dhabi (thủ đô của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE) là nơi đặt trụ sở của ba quỹ tài sản quốc gia (sovereign wealth funds) thuộc nhóm lớn nhất hành tinh: Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Mubadala Investment Co. và ADQ. Tổng lượng tài sản họ quản lý vượt 2.000 tỷ USD – lớn hơn quy mô nền kinh tế Hà Lan và Thụy Sĩ cộng lại.

Nguồn sức mạnh này bắt nguồn từ trữ lượng dầu của Abu Dhabi, tương đương gần 6% dự trữ toàn cầu. Nhưng thay vì chỉ dựa vào dầu mỏ, tiểu vương quốc này đang chủ động chuyển dịch sang mô hình kinh tế đầu tư, nuôi các quỹ để tái cơ cấu nền kinh tế sau dầu.

Nhờ vậy, Abu Dhabi trở thành điểm đến bắt buộc của các CEO tài chính lớn, từ Larry Fink (BlackRock) tới Bruce Flatt (Brookfield). Những người tìm kiếm vốn đều phải học cách “định vị bản thân” trong một hệ sinh thái tài chính phức tạp nhưng giàu tiềm lực bậc nhất thế giới.

Mubadala (330 tỷ USD) là “cỗ máy giao dịch” tích cực nhất, với hơn 300 thương vụ chỉ trong 5 năm. Năm 2024, họ trở thành quỹ tài sản quốc gia hoạt động mạnh nhất thế giới, đặc biệt tăng tốc vào private credit và AI.

ADQ (263 tỷ USD) lại tập trung vào thị trường nội địa. Hơn một phần ba trong 280 khoản đầu tư của họ trong 5 năm qua là các doanh nghiệp UAE. Tuy nhỏ nhất, ADQ là quỹ tăng trưởng nhanh nhất, sở hữu các tài sản trải rộng từ Sotheby’s đến hãng hàng không quốc gia.

Trong khi đó, ADIA – “người khổng lồ” trị giá xấp xỉ 1.000 tỷ USD duy trì vai trò nhà đầu tư toàn cầu thận trọng và có hệ thống, mạnh về private equity, hedge funds và các thương vụ lớn ở Ấn Độ.

Các công cụ đầu tư của Abu Dhabi đã phát triển và trở thành một trong những nhà đầu tư hiệu quả nhất hành tinh.

Ai đứng sau mạng lưới đầu tư khổng lồ của Abu Dhabi?

Người điều phối phần lớn hệ sinh thái đầu tư này là Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan – Phó Quốc vương Abu Dhabi, anh trai Tổng thống UAE. Ông trực tiếp chủ trì ADIA và ADQ, đồng thời giám sát nhiều định chế tư nhân lớn nhất nước, bao gồm nhà băng lớn nhất và tập đoàn lớn nhất niêm yết.

Sheikh Tahnoon cũng đứng sau các thực thể mới như MGX (đặt mục tiêu quản lý 100 tỷ USD trong lĩnh vực AI) và nhiều thương vụ lớn trong tài chính quốc tế. Dù một số thương vụ như Standard Chartered hay Lazard không thành công, chúng thể hiện tham vọng định hình tài chính toàn cầu của Abu Dhabi.

Năm 2024, số thương vụ AI của Abu Dhabi dự kiến vượt qua cả lĩnh vực tài chính – ngành vốn là “sân nhà truyền thống” của họ. Lý do: Trung Đông đang trở thành trung tâm vốn cho ngành AI, nơi các dự án trung tâm dữ liệu và bán dẫn đòi hỏi hàng tỷ USD vốn đầu tư.

Mubadala, thông qua hợp tác với G42 để hình thành MGX, đang đẩy mạnh các thương vụ quy mô lớn, trong đó nổi bật là giao dịch 40 tỷ USD thâu tóm Aligned Data Centers cùng BlackRock.

ADIA cũng hoạt động mạnh trong lĩnh vực này, còn ADQ đang đầu tư sâu vào chuỗi cung ứng khoáng sản phục vụ ngành chip. XRG – cánh tay đầu tư quốc tế của ADNOC – lại tập trung vào hạ tầng năng lượng phục vụ các trung tâm dữ liệu.

Vì sao các nhà đầu tư toàn cầu phải “học bản đồ quyền lực” nếu muốn tiếp cận Abu Dhabi?

Hệ sinh thái đầu tư của Abu Dhabi phức tạp đến mức nhiều quỹ quốc tế thừa nhận họ dễ “lạc đường” giữa vô số tên gọi: Mubadala, Mubadala Capital, Pure Health, M42, EIA, Abu Dhabi Pension Fund… Không ít thực thể mang số “42”, mô phỏng theo cuốn tiểu thuyết The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy.

Bên trong thành phố chỉ 1,5 triệu dân này tồn tại một mạng lưới đầu tư đan xen giữa quỹ quốc gia, công ty gia đình hoàng gia và tập đoàn tư nhân. Các giao dịch được xét duyệt bởi một hội đồng cấp cao nhằm tránh sự chồng chéo hoặc cạnh tranh nội khối.

Tuy nhiên, chính sự phức tạp ấy lại đi kèm một thực tế: không nơi nào khác trên thế giới có nhiều vốn để rót vào các thương vụ lớn như Abu Dhabi. Vì thế, phố Wall vẫn đổ về đây – bất chấp phải học cách “đi từng nấc thang quyền lực”.

Nhiều quỹ quản lý tài sản đang dịch chuyển hiện diện sang Abu Dhabi. Brevan Howard là ví dụ điển hình: sau nhiều năm thiết lập mạng lưới tại đây, họ hiện vận hành 10 tỷ USD tài sản ngay trong thành phố – lớn hơn cả tại London hay New York và vừa nhận thêm 2 tỷ USD từ Lunate.

Đổi lại, các nhà đầu tư phải hiểu rằng hệ sinh thái Abu Dhabi vận hành trên nền tảng quan hệ cá nhân và niềm tin. Tiền không phải thứ quyết định mọi thứ; quyền tiếp cận chỉ đến với những người xây dựng mối quan hệ bền vững theo thời gian.

Nhờ vậy, Abu Dhabi đang xây dựng một “bản đồ vốn” khó sao chép và ngày càng khẳng định vị thế trung tâm tài chính – công nghệ mới của thế giới.