Vì sao nhiều triệu phú Mỹ đi thuê nhà?

Bernadette Joy là nhà sáng lập nền tảng tư vấn tài chính cá nhân Crush Your Money Goals. Cô từng sở hữu bốn bất động sản đầu tư và để ở. Hai năm trước, Joy bán toàn bộ và chuyển sang ở trong căn hộ hai phòng ngủ đi thuê, diện tích 111 m2 tại Charlotte, bang North Carolina, giá 2.500 USD mỗi tháng.

Khi còn sở hữu nhà, Bernadette Joy chi khoảng 3.400 USD mỗi tháng, trong đó có 750 USD cho bảo trì, sửa chữa, thuế tài sản và bảo hiểm. Cô cho rằng việc sở hữu nhà tốn kém hơn và mất nhiều thời gian quản lý, sửa chữa, bảo trì điện nước đến xử lý các sự cố khác. Khi chuyển sang thuê, Bernadette giảm được một nửa thời gian, giúp cô tập trung hơn vào kinh doanh và mục tiêu cá nhân.

Số tiền bán bốn ngôi nhà được đầu tư vào các tài khoản tiết kiệm lãi suất cao, tạo thu nhập thụ động đủ để trang trải chi phí sinh hoạt, gồm cả 2.500 USD tiền thuê. "Quyết định làm tôi thấy nhẹ nhõm và theo đuổi lối sống tối giản và tự do", cô nói.

Triệu phú tự thân Bernadette Joy. Ảnh: CNBC

Ngày càng nhiều triệu phú Mỹ chọn thuê nhà giống Bernadette Joy. Trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, sở hữu nhà không còn là ưu tiên tài chính hàng đầu. Từ 2010 đến 2015, số triệu phú thuê nhà tăng gấp ba lần, trong khi dữ liệu của tờ Wall Street Journal cho thấy giai đoạn 2018–2022, tỷ lệ hộ có thu nhập từ 750.000 USD trở lên chọn ở nhà thuê đạt 10,5%, mức cao kỷ lục.

Quyết định này thường xuất phát từ bốn yếu tố là chi phí nhà ở cao, cơ hội đầu tư tốt hơn, linh hoạt trong phong cách sống và điều kiện thị trường không chắc chắn.

Khảo sát của công ty tài chính Freddie Mac cuối năm ngoái ghi nhận thiếu hụt 3,7 triệu đơn vị nhà ở tại Mỹ. Do đó, giới triệu phú ưu tiên thuê nhà, đặc biệt khi các bất động sản phù hợp không có sẵn hoặc phải xây dựng từ đầu, một quá trình tốn kém và kéo dài.

Khi yêu cầu quay lại văn phòng tăng và các vị trí lương cao đòi hỏi làm việc tại chỗ, một số nhân viên, bao gồm cả triệu phú, không muốn bị ràng buộc vào địa điểm cố định. Thuê nhà cung cấp sự linh hoạt để di chuyển theo cơ hội nghề nghiệp mà không gặp khó khăn từ việc bán nhà, quá trình có thể mất hàng tháng. Theo HomeLight, các ngôi nhà rao bán trung bình mất 66 ngày trên thị trường, chưa kể thời gian hoàn tất giao dịch và chuyển nhà.

Tỷ lệ hộ gia đình Mỹ có thu nhập từ 750.000 USD trở lên chọn ở nhà thuê đạt 10,5%, mức cao kỷ lục trong giai đoạn 2018-2022. Ảnh: Corpnet

George Goognin, doanh nhân với tài sản ròng ba triệu USD, đã thuê căn hộ cao cấp trong tòa nhà cao tầng tại Manhattan, New York, với giá 19.000 USD mỗi tháng.

"Mua nhà vào thời điểm này không phải lựa chọn hợp lý", ông nói. Căn hộ của George nằm trong khu phức hợp cao cấp, phòng gym, hồ bơi trong nhà và không gian làm việc chung, mang đến phong cách sống tiện nghi mà không cần quản lý hay bảo trì tài sản.

George thường xuyên di chuyển vì công việc và đánh giá cao sự linh hoạt mà việc thuê nhà mang lại. Ông có thể chuyển đến thành phố khác mà không gặp trở ngại từ việc bán nhà hay xử lý các thủ tục bất động sản.

"Thuê nhà cho tôi sự linh hoạt để tập trung vào công việc", ông nói. "Tôi không phải mang gánh nặng bị ràng buộc bởi một địa điểm cố định".