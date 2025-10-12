Triệu phú thất lạc 33 năm tìm được mẹ, tặng ngay biệt thự báo hiếu

Triệu phú tự thân và bi kịch bị bắt cóc từ tấm bé

Wang Xiao Ju là một triệu phú sở hữu khối tài sản hàng chục triệu NDT (10 triệu NDT tương đương hơn 36 tỷ đồng) tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Tuy nhiên, đằng sau sự nghiệp rực rỡ, ít ai biết cuộc đời của Ju là một chuỗi những bất hạnh.

Anh bị tách khỏi mẹ khi mới hơn một tháng tuổi do bị kẻ gian bắt cóc, sau đó được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Cha mẹ nuôi của anh cũng xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Năm 2015, anh khởi nghiệp thành công và tự gây dựng cho mình đế chế riêng trong ngành kinh doanh gạch.

Sau hơn 33 năm, giờ đây anh Ju mới tìm lại được mẹ ruột và gia đình nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát và các tình nguyện viên.

Mẹ ruột của anh Ju vốn là một người kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu. Ban đầu, khi nhận được một cuộc điện thoại thông báo đã tìm thấy người con trai bị mất tích 33 năm, bà còn nghi ngờ và lập tức cúp máy. May mắn là sau đó, nhờ sự hỗ trợ và xác nhận từ phía cảnh sát, hai mẹ con triệu phú Ju đã được đoàn tụ với nhau.

Anh Ju bên mẹ ruột và vợ

Trong ngày trùng phùng, triệu phú Ju đã mua một căn nhà ở Thành Đô cho mẹ, anh cũng tặng mẹ một chiếc thẻ ngân hàng và chuẩn bị 33 bao lì xì để bù đắp 33 lần sinh nhật mẹ mà mình đã bỏ lỡ.

Anh Ju cũng bảo mẹ nghỉ công việc hiện tại, gửi tiền cho mẹ và đưa bà về Tứ Xuyên để chăm sóc. Mong ước duy nhất của anh hiện tại là mong bà được mạnh khỏe.