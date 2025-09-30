Mỗi ngày có 1.000 người Mỹ trở thành triệu phú: Họ làm giàu từ đâu?

Theo Angelo Crocco – kế toán viên công chứng, chuyên gia quản lý tài chính toàn cầu và chủ sở hữu AC Accounting – một trong những cách làm giàu hiệu quả nhất lại chính là con đường truyền thống: sở hữu nhà ở.

“Giá nhà tăng nhanh trong vài năm qua đã giúp nhiều gia đình âm thầm tích lũy được khối tài sản lớn,” Crocco giải thích. Khi mua nhà bằng hình thức vay thế chấp, giá trị tài sản ròng của chủ nhà tăng theo toàn bộ giá trị căn nhà, chứ không chỉ phần vốn tự có ban đầu. Chỉ cần một khoản trả trước vừa phải, người mua đã có thể hưởng lợi từ mức tăng giá bền vững - đặc biệt tại những thị trường nóng.

Ngoài ra, việc cho thuê một phần hoặc toàn bộ căn nhà còn mang lại dòng tiền bổ sung, giúp chủ sở hữu trả nợ nhanh hơn hoặc tái đầu tư vào lĩnh vực khác. “Phần lớn triệu phú không làm giàu bằng cách liên tục mua bán nhà,” Crocco nói thêm. “Họ chỉ đơn giản là mua một căn, ở lâu dài, trả dần thế chấp và để giá trị căn nhà tăng theo thời gian.”

Đây là chiến lược chậm nhưng chắc - biến những người chủ nhà bình thường thành triệu phú trong dài hạn.

Cổ phiếu giúp tăng trưởng tài sản

Bên cạnh bất động sản, thị trường chứng khoán cũng đóng vai trò quan trọng. Năm 2024, giá cổ phiếu, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng, tăng mạnh, giúp nhiều tài khoản tiết kiệm và đầu tư sinh lời đáng kể.

“Những người hưởng lợi nhiều nhất không phải là những người giao dịch liên tục,” Crocco nhấn mạnh. Thay vào đó, họ chọn nắm giữ dài hạn các quỹ chỉ số rộng như S&P 500 hoặc cổ phiếu trả cổ tức ổn định. Một ví dụ đơn giản: đều đặn đầu tư 500 USD mỗi tháng vào quỹ S&P 500 có thể giúp tích lũy hàng trăm nghìn USD sau vài năm.

“Điều quan trọng không phải là bắt đúng ‘đáy’ hay ‘đỉnh’ thị trường, mà là kiên trì đầu tư và để thời gian làm phần việc còn lại,” Crocco nói.

Các quỹ hưu trí 401(k) trở thành “cỗ máy tạo triệu phú” âm thầm

Các kế hoạch hưu trí do doanh nghiệp bảo trợ (401(k)) hiếm khi gây chú ý, nhưng theo Crocco, đây là một trong những công cụ hiệu quả nhất giúp nhiều người có thu nhập trung bình trở thành triệu phú.

“Không hào nhoáng nhưng cực kỳ hiệu quả,” ông nói. Bằng cách tự động trích lương hàng tháng và được doanh nghiệp “match” (đóng góp thêm), người lao động nhận được khoản sinh lời kép ổn định theo thời gian. Nhiều người không nhận ra rằng những khoản đóng góp đều đặn này, đặc biệt trong giai đoạn thị trường tăng trưởng mạnh, có thể cộng dồn thành những con số khổng lồ.

“Tôi từng gặp nhiều người có thu nhập khá khiêm tốn nhưng luôn kiên trì đóng góp hằng tháng, năm này qua năm khác,” Crocco kể. “Lúc đầu tăng trưởng rất chậm, nhưng sau một thời gian, hiệu ứng lãi kép bùng nổ. Đến khi nhìn lại, họ đã có tài khoản hưu trí hàng triệu USD.”

Chiến lược này nhấn mạnh tầm quan trọng của tính kỷ luật, sự kiên trì và việc tránh phản ứng cảm tính khi thị trường biến động.