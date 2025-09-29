Nữ triệu phú tự thân chỉ ra lợi ích của thuê nhà

Bernadette Joy (Mỹ) là huấn luyện viên tài chính cá nhân, kiêm tác giả cuốn sách "Crush Your Money Goals" (Chinh phục các mục tiêu tài chính của bạn). Cô từng nghe nhiều lập luận chống lại việc thuê nhà, như ném tiền qua cửa sổ hay chịu thiệt hại vì lạm phát. Trong khi đó, sở hữu bất động sản luôn được coi là nền tảng của Giấc mơ Mỹ.

"Tôi lớn lên với niềm tin vững chắc rằng sở hữu nhà là con đường đúng đắn", Joy nói. Khi sự nghiệp thăng tiến, cô đã thực hiện đúng như vậy. Từ năm 2010 đến 2022, vợ chồng cô sở hữu bốn căn nhà, thường là hai căn cùng lúc - một để ở, còn lại cho thuê.

Tuy nhiên, 3 năm trước, cả hai quyết định bán hết và quay lại đi thuê. Joy cho biết việc này giúp cô giàu hơn, vì có tiền đầu tư và tập trung nhiều hơn cho kinh doanh, thay vì căng thẳng, mất thời gian quản lý nhiều bất động sản cùng lúc.

"Năm 2021, chúng tôi đạt mốc 1 triệu USD tài sản. Đó là khi cả hai bắt đầu nghĩ đến việc thu hẹp lại và quay về thuê nhà. Sau đó, chúng tôi chỉ mất thêm ba năm nữa để sở hữu 2 triệu USD", cô nhớ lại.

Bernadette Joy là triệu phú tự thân tại Mỹ. Ảnh: Bernadette Joy

Joy cho rằng thuê nhà rẻ, linh hoạt và phù hợp với lối sống của mình hơn. "Tôi hoàn toàn có thể mua một căn bằng tiền mặt ngay hôm nay. Nhưng ba năm qua, tôi đã chọn đi thuê", Joy viết trên Bankrate.

Joy cho rằng việc mua bất động sản phù hợp với những người thích sự ổn định trong dài hạn. Với khoản vay thế chấp 30 năm, người mua được cố định mức trả hàng tháng, trong khi đi thuê dễ bị ảnh hưởng bởi lạm phát. Khi giá lên cao, chủ sở hữu hưởng lợi từ giá trị tăng thêm, trong khi người thuê thường bị tăng giá.

Việc trả tiền thế chấp hàng tháng giúp người mua tích lũy giá trị sở hữu. Nếu tiến thêm một bước nữa, trở thành chủ nhà và có người khác trả tiền thuê cho mình, việc tích lũy tài sản sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, sau khi trải qua cả hai, Joy chọn thuê vì vài lý do chính.

Chi phí ẩn khi sở hữu nhà

Nếu đang thuê và tính chuyện mua, bạn có thể dùng các công cụ tính toán khoản vay để so sánh. Tuy nhiên, khoản trả vay thế chấp hàng tháng không phải là chi phí duy nhất.

Ngoài thuế và bảo hiểm, còn có chi phí sửa sang để biến nơi ở thành đúng ý bạn. "Tôi đã chi rất nhiều tiền cho việc cải tạo và mua nội thất", cô kể. Đó là chưa kể những sự cố bất ngờ, như cây đổ, dột mái, hỏng ống nước, trục trặc điện. "Mọi người thường đánh giá thấp những chi phí đó", Joy nói.

Làm chủ nhà không hề dễ dàng

Rất nhiều người nghĩ đến kịch bản mua thêm một căn và cho thuê để trả bớt chi phí vay. Nhưng với Joy, làm chủ nhà không đáng với những gì cô phải đánh đổi.

Khi cho thuê qua nền tảng Airbnb, cô nhận ra muốn có lãi phải bỏ ra rất nhiều công sức, từ quản lý đặt phòng, thuê người dọn dẹp đến thay thế đồ hỏng. Đó là chưa kể chi phí tinh thần. Có lần, Joy phải trả lời tin nhắn của khách về việc không biết phải để chai dầu gội ở đâu trên bồn tắm, trong khi cô đang bận việc gia đình.

"Tôi nhớ mình đã nói với chồng: Chúng ta bán căn nhà này đi. Gánh nặng tinh thần để duy trì việc cho thuê không đáng chút nào", Joy kể.

Khi tính toán, Joy nhận ra bán nhà và đầu tư vào quỹ chỉ số mang lại lợi nhuận cao hơn, lại bớt đau đầu. Cô cũng làm tương tự với số tiền tiết kiệm được khi chuyển từ căn bốn phòng ngủ sang một phòng ngủ.

Thuê phù hợp với lối sống linh hoạt

Căn hộ họ đang thuê rộng khoảng 65 m2, khá chật. "Chúng tôi thực sự cần có phòng tắm riêng. Nhưng điều tuyệt vời là chúng tôi chỉ phải ở đây thêm 8 tháng nữa, sau đó có thể chuyển sang căn hai phòng ngủ", cô giải thích.

Joy cho rằng đây là sự linh hoạt mà người mua căn hộ khó có được. Giá bất động sản không phải lúc nào cũng tăng. Những người sở hữu từ 2007 thường phải đợi 6 năm sau mới hòa vốn. Ngoài ra, nếu từng vay được lãi suất thấp, việc chuyển sang mua nhà mới khi lãi suất ở mức cao như hiện nay cũng khiến nhiều người chùn bước.

"Tôi đã thấy rất nhiều khách hàng của mình muốn chuyển nhà mà không thể. Mua một căn mới bây giờ đồng nghĩa họ sẽ có ít lựa chọn hơn, giá và lãi suất đều cao", cô nói.

Với Joy và chồng, thuê nhà mang lại sự linh hoạt và tự do cần thiết. Cô từng thấy nhiều người bị hạn chế cơ hội sự nghiệp hoặc thu nhập chỉ vì bất động sản ràng buộc. "Thu nhập của tôi ba năm qua tăng lên vì có thể linh động và không phải dành thời gian, công sức để duy trì một căn 4 phòng ngủ", cô kết luận.