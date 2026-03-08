Người mua vàng bạc lỗ nặng

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sáng nay (8/3), giá vàng trong nước ở mức 185 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tuần đến nay, giá vàng giảm gần 6 triệu đồng/lượng. Nếu người mua vàng bán ra hôm nay lỗ đến gần 9 triệu đồng/lượng. Giá bạc thỏi cũng giảm lên tới 10 triệu đồng/kg trong vòng 1 tuần qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 182 - 185 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 5,9 triệu đồng/lượng từ đầu tuần đến nay.

Như vậy, nếu nhà đầu tư mua vàng cách đây một tuần, lỗ “kép” lên tới 8,9 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng lỗ gần 9 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương trong vòng 1 tuần qua. Hiện, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… niêm yết 182 - 185 triệu đồng/lượng mua - bán. Theo đó, người mua vàng nhẫn lúc đỉnh từ đầu tuần cũng lỗ gần 9 triệu đồng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 5.171 USD/ounce, giảm gần 200 USD trong vòng 1 tuần qua.

Giá bạc cũng giảm mạnh từ đầu tuần đến nay. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý ở mức 3,1 - 3,2 triệu đồng/lượng, tương đương 87 triệu đồng/kg, giảm 10 triệu đồng/kg so với đầu tuần. Bạc Ancarat 84,4 triệu đồng/kg. Hiện, giá bạc thế giới ở mức 84 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.057 đồng/USD. Giá USD tại Vietcombank 25.999 - 26.309 đồng/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mốc 26.747 - 26.867 đồng/USD mua - bán.

Giá bạc hôm nay 8/3/2026: Bốc hơi gần 10 triệu đồng/kg sau những ngày giằng co
Giá bạc hôm nay 8/3/2026 kết thúc tuần tăng vượt mốc 100 triệu đồng/kg, rồi giảm sốc xuống dưới 90 triệu đồng/kg.

-08/03/2026 09:07 AM (GMT+7)
