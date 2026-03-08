Các chuyên gia dự báo ra sao về giá vàng tuần tới?

Tuần qua, giá kim loại quý đã trải qua những biến động mạnh mẽ khi thị trường phủ đầy lo lắng sau các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Iran. Giá vàng đầu tuần đã có lúc tăng vọt lên trên 5.400 USD/ounce, tuy nhiên sau đó hạ nhiệt, có thời điểm xuống sát 5.000 USD trước khi bước vào giai đoạn tích lũy.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ giao dịch lần cuối tại 5.272 USD/ounce, giảm khoảng 34 USD trong tuần.

Trong nước, vàng SJC chốt tuần tại 182 – 185 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng tính chung tuần.

Xu hướng giá vàng đang trở nên khó đoán hơn

Đáng nói, giá vàng tuần qua đã đi ngược lại diễn biến thường thấy, bởi bình thường vàng và dầu thường đi cùng hướng với nhau. Tuy nhiên, trong lần này, trong khi dầu mỏ tăng dựng đứng theo dòng tin tức hàng ngày từ Trung Đông, thì giá vàng lại tiếp tục dao động đi ngang khi các nhà giao dịch kim loại vẫn chưa rõ ràng về tác động trung hạn của cuộc xung đột này.

Về thông thường, khi bất ổn gia tăng thì vàng sẽ hưởng lợi do nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, việc giá dầu tăng vọt lại dấy lên nguy cơ lạm phát gia tăng dai dẳng, kéo theo lộ trình giảm lãi suất của Fed sẽ gặp khó khăn. Điều này lại gây bất lợi cho thị trường kim loại quý, vốn có mối tương quan nghịch đảo với đồng USD.

Diễn biến phức tạp trên khiến các chuyên gia và giới đầu tư dường như cũng khó khăn hơn khi đưa ra nhận định về triển vọng giá vàng tuần tới.

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall vẫn chưa quyết định về hướng đi ngắn hạn của vàng, trong khi tâm lý lạc quan gần đây của các nhà đầu tư nhỏ lẻ đã trở lại mức trung bình sau một tuần yếu kém của kim loại quý.

Cụ thể, trong số 18 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, chỉ một nửa số chuyên gia Phố Wall (9 người) có quan điểm lạc quan sau khi giá vàng mất đà giảm. Một nửa còn lại thì có 4 người dự đoán giá sẽ giảm, 5 người có quan điểm trung lập.

Trong khi đó, cuộc thăm dò trực tuyến của Kitco đối với các nhà đầu tư bán lẻ đã thu được 340 phiếu bầu, cho thấy tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ đã hạ nhiệt. Có 62% trong số này dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng cao hơn nữa trong tuần tới; trong khi 16% dự báo kim loại quý này sẽ giảm giá; 22% kỳ vọng giá sẽ tiếp tục ổn định trong tuần tới.