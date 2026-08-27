Chốt giá vàng hôm nay ngày 27/8 tiếp đà giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 27/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 27/8 giảm giá vàng miếng xuống mức 150 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 27/8, giá vàng trong nước ngày 27/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 27/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 27/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 27/8, tiếp tục giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/8, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 27/8, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 148 –152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,8 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 148 – 152 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 1,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 27/8 giảm nhẹ với giá vàng giao ngay giảm 2 USD/ounce, xuống mức 4.594 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.683 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới biến động ít, giữ mốc dưới 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực điều chỉnh sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho thấy sức ép giá vẫn còn dai dẳng hơn kỳ vọng. Điều này khiến lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và làm giảm sức hấp dẫn của vàng trong ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố lạm phát, thị trường vàng cũng ghi nhận hoạt động chốt lời sau nhịp tăng mạnh trước đó. Việc giá vàng chưa thể duy trì trên vùng kháng cự 4.630-4.650 USD/ounce cho thấy nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn, đặc biệt trước loạt thông tin quan trọng có thể tác động đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Về mặt kỹ thuật, vùng giá 4.640 USD/ounce đang được xem là ngưỡng cản quan trọng đối với xu hướng tăng. Nếu vượt qua khu vực này, giá vàng có thể hướng tới các vùng mục tiêu cao hơn quanh 4.673 USD/ounce và 4.698 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, vùng hỗ trợ gần 4.573 USD/ounce sẽ là mốc cần theo dõi. Việc phá vỡ vùng hỗ trợ này có thể mở ra khả năng giá vàng thế giới điều chỉnh sâu hơn về 4.545 USD/ounce, thậm chí 4.500 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tiếp tục giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.594 USD/ounce (tương đương khoảng 145,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 27/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 4,4 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 27/8, giá vàng ngày 28/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.