Giá vàng thoát đáy hướng tới 5.000 USD/ounce, một dự báo táo bạo vừa xuất hiện

Giá vàng hướng tới 5.000 USD

Trong phiên giao dịch đêm qua 26/8, giá vàng thế giới giảm xuống dưới ngưỡng 4.600 USD/ounce do chịu áp lực chốt lời sau khi liên tục tăng mạnh từ ngưỡng 4.000 USD/ounce lên gần 4.700 USD/ounce – đỉnh cao 3 tháng. Nhưng tới sáng 27/8, giá vàng giao ngay tăng trở lại và hiện đang ở quanh 4.620 USD/ounce (146,5 triệu đồng/lượng).

Giá vàng đang hướng trở lại vùng 5.000 USD/ounce (tương đương khoảng 158 triệu đồng/lượng) và theo Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, mốc 10.000 USD/ounce (tương đương khoảng 317 triệu đồng/lượng) chỉ còn là vấn đề thời điểm, chứ không phải là có xảy ra hay không.

Ông cho rằng đợt điều chỉnh gần đây không làm suy yếu triển vọng dài hạn của vàng, nhất là khi lo ngại về nợ công toàn cầu ngày càng gia tăng. Doshi nhận định vàng hoàn toàn có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay và nhà đầu tư nên hướng tầm nhìn xa hơn. Quan điểm này được đưa ra sau khi vàng tăng khoảng 15% trong tháng 8, mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 1/1999.

Chia sẻ trên Kitco, ông Doshi cho rằng động lực “kênh trú bão” từng đưa vàng lên các mức kỷ lục đầu năm chưa biến mất mà chỉ tạm thời lắng xuống do lãi suất cao và đồng USD mạnh gây sức ép lên kim loại quý. Theo ông, động lực này đang hồi sinh khi nhiều yếu tố vĩ mô trở nên thuận lợi hơn cho vàng.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa đáp ứng kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ, thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu suy yếu, trong khi việc Bộ Tài chính tăng mua lại trái phiếu dài hạn làm gia tăng lo ngại về tình hình tài chính Mỹ. Việc vàng giữ vững mốc 4.000 USD trong đợt điều chỉnh rồi nhanh chóng phục hồi lên 4.600-4.700 USD/ounce càng củng cố nhận định rằng xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa kết thúc.

Ông Doshi cho biết State Street hiện dự báo vàng dao động 4.750-5.500 USD/ounce vào đầu mùa đông năm sau, trong đó vùng 5.000-5.250 USD được xem là mục tiêu hợp lý. Nếu Fed chuyển sang chính sách ôn hòa hơn hoặc xuất hiện cú sốc kinh tế vĩ mô, vàng có thể chạm 5.000 USD ngay trong quý IV năm nay.

Dòng vốn từ các quỹ ETF phương Tây cũng đang trở lại mạnh, tạo thêm động lực cho giá vàng. Tuy nhiên, theo Doshi, yếu tố lớn hơn chính sách tiền tệ là tình trạng nợ công ngày càng đáng lo ngại trên toàn cầu. Nợ chính phủ Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD, trong khi Anh, châu Âu và Nhật Bản cũng đối mặt thâm hụt ngân sách lớn và chi phí vay dài hạn tăng. Môi trường này tiếp tục củng cố vai trò của vàng như một tài sản tiền tệ toàn cầu.

Giá vàng thế giới được dự báo sẽ lên 10.000 USD/ounce, tương đương khoảng 317 triệu đồng/lượng. Ảnh: HH

Nhiều yếu tố hỗ trợ trong dài hạn, vàng sẽ lên 300 triệu đồng/lượng?

Bối cảnh tài chính mới đang khiến nhà đầu tư phải xem xét lại mối quan hệ truyền thống giữa vàng và lợi suất trái phiếu. Thông thường, lợi suất thực tăng làm vàng kém hấp dẫn do tài sản này không sinh lãi. Tuy nhiên, Aakash Doshi cho rằng cần nhìn vào nguyên nhân khiến lợi suất tăng. Nếu lợi suất cao phản ánh tăng trưởng kinh tế tích cực, vàng có thể chịu cạnh tranh. Ngược lại, nếu lợi suất tăng vì nhà đầu tư đòi hỏi phần bù rủi ro do lạm phát, nợ công lớn và niềm tin tài chính suy giảm, vàng lại được hưởng lợi.

Theo Doshi, vàng ngày càng được xem như công cụ bảo vệ sức mua trước nguy cơ tiền tệ mất giá và nợ công bị tiền tệ hóa. Đây cũng là cơ sở để ông tin rằng giá vàng 10.000 USD/ounce chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, quá trình này sẽ không diễn ra tuyến tính và phụ thuộc vào phản ứng của thị trường trước áp lực tài chính.

Một yếu tố đáng chú ý là vàng hiện chỉ chiếm chưa đến 1% tổng tài sản của các quỹ ETF và quỹ tương hỗ toàn cầu. Nếu tỷ trọng này tăng lên khoảng 3%, dòng vốn bổ sung có thể tạo lực cầu đủ lớn để đẩy giá lên 10.000 USD/ounce.

Trong khi đó, nền tảng nhu cầu đang mở rộng. Nhà đầu tư Trung Quốc tích cực mua vàng trong các đợt điều chỉnh, giúp thiết lập vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD. Các ngân hàng trung ương tại thị trường mới nổi tiếp tục mua mạnh, còn nhu cầu vàng vật chất tại Trung Quốc duy trì ở mức cao. Doshi cho rằng các yếu tố cấu trúc như phân mảnh địa chính trị, chi tiêu quân sự, thâm hụt ngân sách và rủi ro nợ công vẫn đang hỗ trợ triển vọng dài hạn của vàng.

Một điểm rất đáng chú ý là Trung Quốc đang đưa vàng trở thành một phần quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia, phi USD hóa và tăng cường ảnh hưởng tại các nước đang phát triển. Theo S&P Global, sau khi các lệnh trừng phạt phương Tây đối với Nga làm dấy lên lo ngại về rủi ro dự trữ ngoại hối, Bắc Kinh ngày càng coi vàng là tài sản giúp tăng khả năng chống chịu và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Trong đó, sáng kiến “Con đường Vàng” hướng tới mở rộng giao dịch, thanh toán và lưu trữ vàng bằng Nhân dân tệ (NDT) tại các nước BRICS và đối tác Vành đai và Con đường. Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới kho vàng quốc tế, với kho đầu tiên tại Hồng Kông được đưa vào hoạt động năm 2025. Kho này có sức chứa ban đầu 150 tấn và Hồng Kông dự kiến nâng công suất lên hơn 2.000 tấn trong ba năm.

Đáng chú ý, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã nối lại mua vàng mạnh từ cuối năm 2022, trong khi Sàn giao dịch vàng Thượng Hải thúc đẩy quốc tế hóa giao dịch vàng bằng Nhân dân tệ. Nếu mạng lưới kho vàng tiếp tục mở rộng tới Singapore, Kuala Lumpur, Dubai, Riyadh hay Moscow, vai trò của Trung Quốc trên thị trường vàng toàn cầu sẽ ngày càng lớn.

Với thị trường vàng, đây là yếu tố hỗ trợ đáng kể về dài hạn. Việc Trung Quốc và các nước đối tác tăng dự trữ, mở rộng hạ tầng giao dịch vàng vật chất và giảm phụ thuộc USD có thể tạo thêm nhu cầu ổn định, đồng thời củng cố vai trò của vàng như một tài sản dự trữ. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và rủi ro tài chính toàn cầu gia tăng, chiến lược này có thể góp phần duy trì mặt bằng giá vàng cao và hỗ trợ xu hướng tăng dài hạn.