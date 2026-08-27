Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu thứ hai Việt Nam

Bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, chốt phiên giao dịch ngày 27/8, tài sản của bà Phạm Thu Hương tăng 265 triệu USD so với hôm qua, lên 4,1 tỷ USD. Bà đã vượt Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, người có 4 tỷ USD và nắm giữ vị trí người giàu thứ hai Việt Nam nhiều năm nay.

Bà Phạm Thu Hương sinh năm 1969, có bằng Thạc sĩ Luật Quốc tế tại Ukraine. Nữ doanh nhân này là một trong những nhà sáng lập của tập đoàn Vingroup, hiện giữ chức phó chủ tịch. Ngoài ra, bà Hương còn đang là Chủ tịch của Green SM, hãng gọi xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập.

Tỷ phú đang nắm giữ trực tiếp 341 triệu cổ phiếu VIC, tương đương hơn 4% vốn Vingroup và 148,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng gần 5% vốn LPBank. Tuy nhiên, bà Hương cùng các thành viên trong gia đình vẫn nắm quyền chi phối tại Vingroup, với tổng tỷ lệ sở hữu trên 65%.

Tài sản của bà Phạm Thu Hương tăng trong phiên 27/8 nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu Vingroup. Chốt phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu VIC đã thiết lập mức kỷ lục mới 236.000 đồng mỗi đơn vị, tăng 38% tính từ đầu năm.

Tỷ phú Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup. Ảnh: VIC

Hiện ông Phạm Nhật Vượng vẫn là người giàu nhất Việt Nam, với khối tài sản 36,5 tỷ USD. Chủ tịch Vingroup đang đứng 60 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới và là một trong 5 người kiếm được nhiều tiền nhất hôm nay.

Bà Phạm Thúy Hằng, em gái bà Phạm Thu Hương kiêm Phó chủ tịch Vingroup, cũng xuất hiện trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, sở hữu 2,9 tỷ USD. Hai nữ doanh nhân này được tạp chí Mỹ công nhận là tỷ phú vào tháng hai năm nay.

Forbes thống kê tài sản của cá nhân dựa vào số lượng và giá cổ phiếu người đó nắm giữ tại một thời điểm nhất định. Ngoài ra, họ cũng đánh giá nhiều tài sản khác của các tỷ phú khi xếp hạng, gồm sở hữu tại các công ty riêng, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật, du thuyền...