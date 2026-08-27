Nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bị xử phạt, Quảng Trị yêu cầu tăng cường giám sát

Ngày 27/8, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước khu vực 8 để kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm liên quan kinh doanh vàng. Ảnh: T.N

Theo đó, các ngành chức năng cần phối hợp kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến nghĩa vụ thuế, hóa đơn, chứng từ, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động kinh doanh vàng trái phép, đầu cơ, thao túng giá, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, các ngành, địa phương phải tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định pháp luật mới, các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng, bảo đảm các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn nắm bắt và chấp hành đầy đủ, thống nhất các quy định của pháp luật.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8 chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng gồm Thuế, Quản lý thị trường, Công an, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Trị thành lập đoàn liên ngành, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn.

Theo kết quả kiểm tra, Quảng Trị có 156 đơn vị kinh doanh, mua bán vàng, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị (địa phận tỉnh Quảng Trị cũ).

Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra trực tiếp tại 14 doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 8, các đơn vị được kiểm tra cơ bản chấp hành tốt quy định kinh doanh mua bán vàng. Tuy nhiên vẫn còn một số vi phạm phải xử lý, khắc phục.

Kết quả kiểm tra, đoàn liên ngành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định xử phạt với 8 đơn vị, tổng số tiền phạt 511 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH Ngọc Hà và Công ty TNHH Kim Hoàn, mỗi doanh nghiệp bị phạt 200 triệu đồng.

Nội dung vi phạm tập trung vào các hành vi như báo cáo số liệu không chính xác từ 2 lần trở lên trong năm tài chính; không báo cáo đúng thời hạn đối với báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền không đầy đủ.

Đoàn liên ngành đã hướng dẫn các đơn vị vi phạm khắc phục, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, đồng thời tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và góp phần ổn định thị trường vàng trên địa bàn tỉnh.