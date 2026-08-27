Giá vàng 10.000 USD chỉ là vấn đề thời gian

10.000 USD chỉ là vấn đề thời gian

Sự điều chỉnh gần đây của giá vàng dường như chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng đầu tư dài hạn của kim loại quý này. Trong bối cảnh những lo ngại về tính bền vững của nợ công một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu, một chiến lược gia cho rằng giá vàng hoàn toàn có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management, cho biết các nhà đầu tư nên nhìn xa hơn cột mốc tiếp theo của vàng. Theo ông, trong bối cảnh tài chính toàn cầu hiện nay, việc vàng đạt 10.000 USD/ounce cuối cùng chỉ còn là vấn đề thời gian, thay vì câu hỏi liệu mức giá này có khả thi hay không.

Quan điểm lạc quan của Doshi được đưa ra trong bối cảnh giá vàng đã tăng khoảng 15% trong tháng 8, đánh dấu mức tăng hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 1/1999. Giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.621,30 USD/ounce, giảm 0,79% so với đầu ngày.

Ông giải thích rằng "giao dịch giảm giá trị" từng đưa vàng lên các mức cao kỷ lục hồi đầu năm chưa bao giờ thực sự biến mất. Thay vào đó, xu hướng này chỉ tạm thời lắng xuống khi lãi suất tăng và USD mạnh lên, tạo ra những trở ngại đáng kể đối với kim loại quý.

"Ở State Street, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ nó đã chết; chúng tôi chỉ nghĩ nó đang tạm ngừng hoạt động", ông nói. "Và giờ tôi nghĩ nó đã hồi sinh trở lại".

Aakash Doshi, Trưởng bộ phận Chiến lược Vàng tại State Street Investment Management cho rằng, giá vàng có thể đạt 10.000 UÚD. Ảnh minh họa Al.

Theo Doshi, đà tăng mới của vàng xuất phát từ một số diễn biến kinh tế vĩ mô quan trọng đang có lợi cho kim loại quý. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ của thị trường, dữ liệu thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu suy yếu, trong khi quyết định tăng cường mua lại trái phiếu dài hạn của Bộ Tài chính Mỹ một lần nữa thu hút sự chú ý đến tình hình tài chính ngày càng xấu đi của nước này.

Ông cho biết khả năng vàng duy trì trên 4.000 USD/ounce trong suốt quá trình điều chỉnh, sau đó phục hồi lên vùng 4.600-4.700 USD, đã củng cố niềm tin rằng xu hướng tăng dài hạn của thị trường vẫn còn nguyên vẹn.

Doshi cho biết phạm vi giá cơ sở của State Street hiện nằm trong khoảng 4.750-5.500 USD/ounce vào đầu mùa đông năm sau. Trong phạm vi này, ông cho rằng mức 5.000-5.250 USD/ounce là mục tiêu hợp lý, đồng thời không loại trừ khả năng vàng đạt được vùng giá này sớm hơn dự kiến.

Theo ông, một sự chuyển hướng ôn hòa hơn từ Fed hoặc một cú sốc kinh tế vĩ mô khác có thể đưa giá vàng lên 5.000 USD/ounce ngay trong quý IV.

"Chúng tôi bắt đầu thấy dòng vốn đổ vào mạnh mẽ trở lại từ các nhà đầu tư ETF phương Tây", Doshi nói. "Tôi nghĩ vẫn còn rất nhiều tiềm năng ở đây".

Nợ công trở thành động lực dài hạn của vàng

Mặc dù chính sách tiền tệ vẫn là yếu tố chiến thuật quan trọng đối với giá vàng, Doshi cho rằng vấn đề lớn hơn mà thị trường toàn cầu đang đối mặt là tính bền vững của nợ công.

Nợ công của chính phủ Mỹ gần đây đã vượt 40 nghìn tỷ USD. Tuy nhiên, Doshi cho rằng các nhà đầu tư không nên chỉ nhìn nhận vấn đề dưới góc độ của Mỹ. Suy giảm tài khóa và chi phí vay dài hạn gia tăng đã trở thành vấn đề mang tính toàn cầu, ảnh hưởng đến Anh, châu Âu và Nhật Bản khi các chính phủ tiếp tục duy trì mức thâm hụt ngân sách đáng kể ngay cả khi nền kinh tế không rơi vào suy thoái.

Ông cho rằng môi trường này sẽ tiếp tục tạo ra sự hỗ trợ rộng rãi cho vàng với vai trò là một tài sản tiền tệ toàn cầu.

"Điều đáng lo ngại là mức nợ khổng lồ, lượng chi tiêu ngân sách khổng lồ đang diễn ra ngay cả trong thời kỳ không suy thoái kinh tế", ông nói.

Bối cảnh tài chính thay đổi cũng buộc các nhà đầu tư phải xem xét lại một trong những mối quan hệ truyền thống quan trọng nhất của vàng.

Trong lịch sử, lợi suất trái phiếu cao hơn, đặc biệt là lợi suất thực, thường gây bất lợi cho vàng vì làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ một tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, Doshi cho rằng các nhà đầu tư hiện cần đặt câu hỏi về nguyên nhân khiến lợi suất tăng.

Nếu lợi suất tăng do tăng trưởng kinh tế tăng tốc và nhà đầu tư ngày càng lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp, môi trường này có thể tạo ra sự cạnh tranh hợp lý đối với vàng. Nhưng nếu lợi suất tăng do nhà đầu tư yêu cầu mức phí kỳ hạn cao hơn để bù đắp cho lạm phát, nợ công quá mức và sự suy giảm uy tín tài chính, hệ quả sẽ hoàn toàn khác.

Trong bối cảnh đó, Doshi cho rằng vàng không còn đơn thuần liên quan đến chi phí cơ hội mà ngày càng tập trung vào vai trò bảo vệ sức mua.

"Lý do ngày càng trở nên thuyết phục hơn, kiểu như 'Tôi sở hữu vàng vì rủi ro mất giá, rủi ro mất sức mua và rủi ro chuyển đổi nợ thành tiền'", Doshi nói, đồng thời cho rằng diễn biến thị trường gần đây đang củng cố lập luận này.

Ông cho biết động lực trên giúp giải thích tại sao vàng vẫn có thể duy trì sức mạnh ngay cả khi lợi suất dài hạn ở mức cao. Một đợt giảm nhẹ của lợi suất thực sẽ tạo ra động lực tích cực truyền thống cho vàng. Tuy nhiên, ngay cả khi lợi suất tăng mạnh, kim loại quý vẫn có thể được hỗ trợ nếu đà tăng phản ánh sự suy giảm niềm tin vào nợ công và đi kèm với một USD yếu hơn.

"Tôi nghĩ hiện tại nó giống như một trò chơi kiếm lòng tin vậy", ông nói. "Vàng không có chủ nợ, nó là một nguồn tài nguyên thiên nhiên khan hiếm và nó có lịch sử lâu đời".

Mục tiêu 10.000 USD chỉ còn là vấn đề thời gian?

Chính trong bối cảnh này, Doshi nhìn thấy con đường dẫn tới mức giá vàng 10.000 USD/ounce trong tương lai.

Ông cảnh báo rằng một động thái như vậy sẽ không diễn ra theo đường thẳng và phụ thuộc vào cách thị trường tài chính rộng lớn hơn phản ứng trước áp lực tài khóa ngày càng gia tăng. Chẳng hạn, một cuộc suy thoái có thể đồng thời thúc đẩy giá vàng và khôi phục nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ, qua đó tạm thời làm giảm một phần áp lực thúc đẩy hoạt động bán tháo tiền tệ.

Tuy nhiên, Doshi cho rằng định hướng dài hạn vẫn tương đối rõ ràng.

"Tôi nghĩ rằng việc đạt được con số 10.000 USD chỉ là vấn đề thời gian, chứ không phải là liệu có đạt được hay không", ông nói.

Đáng chú ý, để vàng đạt mức giá này, thị trường không nhất thiết phải chứng kiến một sự thay đổi quá lớn trong phân bổ tài sản của các nhà đầu tư toàn cầu.

Doshi lưu ý rằng các quỹ vàng hiện chỉ chiếm chưa đến 1% tổng tài sản của các quỹ ETF và quỹ tương hỗ toàn cầu. Nếu vàng trở thành một phần trong danh mục chiến lược với tỷ trọng 3%, tức gấp ba lần tỷ lệ hiện tại, ông cho rằng chỉ riêng sự thay đổi này cũng có thể tạo ra đủ nhu cầu đầu tư để đẩy giá vàng lên 10.000 USD/ounce.

Trong khi đó, ông cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy cơ sở nhà đầu tư vào vàng đang mở rộng.

Theo Doshi, các nhà đầu tư Trung Quốc là lực lượng mua quan trọng trong đợt điều chỉnh gần đây, góp phần thiết lập vùng hỗ trợ mạnh quanh 4.000 USD/ounce ngay cả khi mức độ tham gia của nhà đầu tư phương Tây vẫn tương đối hạn chế.

Sau khi giá vàng phục hồi lên vùng 4.700 USD, ông cho rằng các nhà đầu tư phương Tây có thể sẵn sàng mua vào mạnh hơn trong đợt điều chỉnh kỹ thuật tiếp theo, sau khi chứng kiến sức mạnh của nhu cầu tiềm ẩn.

Đồng thời, nhu cầu vàng vật chất vẫn duy trì ổn định. Các ngân hàng trung ương tại các thị trường mới nổi tiếp tục mua vàng mạnh trong quý II, trong khi nhà đầu tư cá nhân Trung Quốc tích lũy lượng vàng kỷ lục trước mùa hè.

Theo Doshi, những dòng vốn này làm nổi bật sự khác biệt quan trọng giữa các yếu tố chiến thuật tác động đến giá vàng trong từng tháng và những động lực mang tính cấu trúc đang củng cố vai trò dài hạn của vàng như một tài sản tiền tệ toàn cầu.

Sự phân mảnh địa chính trị, chi tiêu quân sự gia tăng, thâm hụt ngân sách ngày càng lớn và những lo ngại về tính bền vững của nợ công vẫn chưa biến mất. Trong một số trường hợp, ông cho rằng bất ổn địa chính trị thậm chí còn làm gia tăng thêm những áp lực này.

"Cấu trúc luôn hiện hữu", Doshi nói. "Hiện tại, cấu trúc đã được kết hợp với yếu tố chiến thuật hơn".