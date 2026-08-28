Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới: Từ 20 con thỏ New Zealand đến cơ ngơi tiền tỷ của một người Lạng Sơn

Từ mô hình nuôi thỏ New Zealand thành công, anh Nguyễn Ngọc Thạch, dân tộc Tày ở xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn còn liên kết, chia sẻ kỹ thuật nuôi thỏ và hỗ trợ đầu ra thỏ thương phẩm cho nhiều hộ dân cùng phát triển.

Lập nghiệp trên quê hương với 20 con thỏ giống

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Lạng Sơn, anh Nguyễn Ngọc Thạch (dân tộc Tày) luôn nuôi dưỡng khát vọng làm giàu ngay trên chính quê hương.

Anh Thạch (bên phải ảnh) chia sẻ thông tin về thức ăn chăn nuôi thỏ với lãnh đạo Hội Nông dân xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Hoàng Tính

Tốt nghiệp Trung cấp ngành Điện lực năm 2007, từ năm 2008, anh tiếp tục rèn luyện trong môi trường Công an nghĩa vụ.

Năm 2011, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh Thạch bắt tay phát triển kinh tế gia đình bằng các mô hình chăn nuôi truyền thống như lợn, bò.

Tuy nhiên, trước những rủi ro của thị trường và hiệu quả kinh tế chưa thực sự nổi bật, anh luôn trăn trở tìm kiếm một hướng đi mới.

Qua những chuyến tham quan, học hỏi kinh nghiệm thực tế tại Bắc Ninh, Thái Nguyên..., anh Thạch nhận thấy tiềm năng từ mô hình chăn nuôi thỏ New Zealand cho doanh nghiệp.

Nhận thấy giống thỏ ngoại này có nhiều ưu điểm như sinh trưởng nhanh, tỷ lệ sinh sản cao, phù hợp với quy mô chăn nuôi của gia đình, anh Thạch quyết định dồn vốn và tâm huyết vào loại vật nuôi còn khá mới mẻ này.

Sau thời gian tìm hiểu, năm 2013, anh Thạch xây dựng chuồng trại rộng hơn 100 m² và nuôi thử 20 con thỏ giống.

Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm thực tế, đàn thỏ chậm lớn, thậm chí mắc bệnh, hao hụt.

Không nản chí, anh vừa làm vừa tự mày mò nghiên cứu qua sách báo, đồng thời tìm đến các trang trại lớn để học hỏi kỹ thuật phòng dịch và xử lý môi trường.

Thức ăn chăn nuôi thỏ được nhập từ doanh nghiệp sản xuất uy tín. Ảnh: Hoàng Tính

Nhờ từng bước tích lũy kinh nghiệm và tính toán cẩn trọng, đến năm 2017, anh Thạch bắt đầu mở rộng quy mô trang trại của gia đình.

Nhằm hỗ trợ người dân địa phương có nhu cầu nuôi thỏ phát triển kinh tế, đồng thời tạo liên kết bền vững và tháo gỡ bài toán đầu ra, năm 2019, anh Thạch đứng ra thành lập Hợp tác xã chăn nuôi thỏ. Đến nay, hợp tác xã duy trì 6 thành viên cùng tham gia.

Anh Nông Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Nhân Lý, cho hay: “Mô hình chăn nuôi thỏ New Zealand của anh Nguyễn Ngọc Thạch là một trong những điểm sáng kinh tế tiêu biểu của xã Nhân Lý.

Không chỉ tiên phong đưa vật nuôi mới về phát triển, làm giàu cho bản thân, anh Thạch còn thể hiện vai trò nòng cốt khi đứng ra thành lập hợp tác xã, tận tình chia sẻ kỹ thuật, bao tiêu và hỗ trợ đầu ra cho các hộ dân lân cận”.

Dần tự động hóa, chuẩn hóa quy trình nuôi thỏ ngoại

Hiện nay, trang trại thỏ của gia đình anh Thạch được đầu tư bài bản trên diện tích 1.000 m², với hệ thống lồng nuôi 2 tầng nhằm tối ưu không gian. Trang trại thường xuyên duy trì khoảng 1.000 thỏ cái sinh sản và 100 thỏ đực giống chất lượng cao.

Để đàn thỏ phát triển khỏe mạnh, bảo đảm chất lượng, anh Thạch áp dụng quy trình quản lý đàn nghiêm ngặt.

Hằng năm, thỏ đực giống được nhập mới từ công ty liên kết với giá khoảng 300.000 đồng/con nhằm hạn chế tình trạng đồng huyết. Đối với thỏ cái, anh lựa chọn những con có đặc tính sinh trưởng tốt nhất trong đàn để giữ lại làm giống.

Phát triển chăn nuôi thỏ New Zealand đã giúp anh Thạch 2 lần trở thành Nông dân Việt Nam xuất sắc. Ảnh: Hoàng Tính

Thỏ sinh sản được nuôi khoảng 5,5 tháng thì bắt đầu đẻ, trung bình mỗi năm từ 6–8 lứa, mỗi lứa từ 7–8 con.

Một trong những yếu tố góp phần làm nên hiệu quả của mô hình là việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tự động hóa vào chăm sóc. Nguồn nước cho thỏ được xử lý qua hệ thống lọc thô, lọc tinh và diệt khuẩn bằng đèn trước khi đưa đến các vòi uống tự động.

Khâu vệ sinh chuồng trại cũng được cơ giới hóa bằng hệ thống băng tải thu gom phân tự động, giúp chuồng luôn khô ráo, thông thoáng, hạn chế mùi hôi. Chế độ dinh dưỡng được kiểm soát chặt chẽ, thỏ được cho ăn 2 lần/ngày với định lượng phù hợp, không cho ăn quá no nhằm hạn chế các bệnh đường ruột.

Trung bình mỗi tháng, trang trại xuất bán khoảng 2.000 con thỏ thương phẩm. Sau 3 tháng chăm sóc, mỗi con đạt trọng lượng khoảng 2,3 kg. Bình quân mỗi năm, trang trại cung ứng khoảng 20.000 con với giá bán ổn định 184.000 đồng/con.

Sau khi trừ các chi phí chăn nuôi như thức ăn, thuốc thú y, điện, nước và nhân công, dao động từ 110.000–120.000 đồng/con, mô hình mang lại cho gia đình anh Nguyễn Ngọc Thạch lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Không chỉ tạo nguồn thu ổn định cho gia đình, trang trại còn tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương, với mức thu nhập 8 triệu đồng/người/tháng.

Dù chăn nuôi quy mô lớn không tránh khỏi những thách thức, đặc biệt là diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm ruột dịch tễ trong vài năm gần đây, có thời điểm khiến tỷ lệ hao hụt lên tới 20–30%, anh Thạch vẫn kiên trì tìm giải pháp khắc phục. Anh chủ động phối hợp với các chuyên gia, bác sĩ thú y để bảo vệ đàn giống và duy trì sản xuất.

Đánh giá về mô hình này, ông Triệu Quang Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, khẳng định: “Hội viên Nguyễn Ngọc Thạch là gương sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu, có mô hình kinh tế hiệu quả, ổn định và luôn sẵn sàng giúp đỡ nhiều nông dân khác cùng phát triển, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào nông dân làm giàu bền vững tại địa phương”.

Với những đóng góp đó, anh Nguyễn Ngọc Thạch đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2021 và được tôn vinh danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” năm 2020.

Việc tiếp tục đại diện tỉnh Lạng Sơn nhận danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2026” tới đây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của anh Thạch trên hành trình phát triển kinh tế, làm giàu bền vững ngay trên quê hương.