Những tour du lịch 0 đồng quanh Hà Nội dịp 2/9

Dịp Quốc khánh 2/9/2026, Hà Nội mở cửa miễn phí nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa vốn thu phí. Kết hợp chính sách miễn phí tham quan với việc miễn phí xe buýt, tàu điện trong kỳ nghỉ lễ, du khách có thể tự thiết kế những “tour 0 đồng” khám phá Thủ đô theo từng chủ đề.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, làng cổ Đường Lâm là một trong những điểm đến thu hút đông đảo du khách. (Ảnh: Sinhtour)

Làng cổ Đường Lâm nằm trong danh sách các di tích, danh thắng nổi tiếng mở cửa miễn ngày Quốc khánh 2/9 năm nay. Nơi đây còn lưu giữ nhiều ngôi nhà mang đậm chất kiến trúc xưa với những con đường gạch, bức tường đá ong và những nét văn hóa của làng quê vùng Bắc Bộ. (Ảnh: Dulichxudoai)

Ngoài vẻ đẹp trầm mặc và thân quen gợi nhắc đến không gian làng quê Bắc Bộ xưa, du khách đến quan làng cổ còn có cơ hội tìm hiểu những nghề thủ công truyền thống như làm kẹo lạc, bánh tẻ, chè lam...(Ảnh: Sinhtour)

Nếu muốn kết hợp tham quan cảnh quan với không gian văn hóa, tâm linh, du khách có thể lựa chọn các điểm ở phía Tây và Nam Hà Nội. Chùa Hương, chùa Thầy và chùa Tây Phương đều mở cửa miễn phí trong ngày 2/9 năm nay. (Ảnh: Luhanhvietnam)

Chùa Hương nằm tại xã Hương Sơn, Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 60 km về phía tây nam. Đây là một quần thể danh thắng gồm nhiều đình, chùa, đền, núi non, hang động, hệ động vật, thảm thực vật. (Ảnh: Chùa Hương)

Hầu hết các di tích đều nằm tựa vào sườn núi hoặc sâu trong thung lũng, có địa thế đẹp. (Ảnh: Chùa Hương)

Chùa Thầy nằm dưới chân núi Sài Sơn, thuộc xã Quốc Oai (Hà Nội), là một trong những ngôi chùa cổ nổi tiếng của miền Bắc. Không gian nơi đây nổi bật với kiến trúc cổ kính, núi non thanh tịnh. (Ảnh: Báo Tin tức)

Chùa Thầy là điểm đến phù hợp cho du khách muốn kết hợp tham quan di tích, tìm hiểu văn hóa và tận hưởng không gian yên bình. (Ảnh: Báo Tin tức)

Chùa Tây Phương nằm trên núi Câu Lậu, thuộc xã Tây Phương (Hà Nội). Theo một số tài liệu để lại, chùa Tây Phương xây từ thế kỷ thứ 8. (Ảnh: Thegioidisan)

Chùa Tây Phương mang kiến trúc kiểu chữ Tam với mái dấu thềm, lợp ngói mũi hài, toát lên vẻ trang nghiêm. (Ảnh: Notesbook)

Bên cạnh đó, khu di tích Cổ Loa cũng là một lựa chọn đáng chú ý dịp Quốc khánh 2/9/2026. (Ảnh: Sưu tầm)

Hoàng thành Thăng Long là điểm đến phù hợp với du khách muốn tìm hiểu lịch sử của Thủ đô. Quần thể di tích rộng lớn này lưu giữ nhiều dấu tích kiến trúc và khảo cổ qua các thời kỳ. (Ảnh: Bvhttdl)

Ngoài ra, Hà Nội còn mở cửa miễn phí nhiều điểm tham quan nữa như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn, Nhà tù Hỏa Lò, Đền Bạch Mã số 76 Hàng Buồm, Ngôi nhà Di sản số 87 Mã Mây, Di tích số 22 Hàng Buồm, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu văn hóa Phố cổ, Bảo tàng Hà Nội, Đền Quán Thánh, Đền Quan Đế. (Ảnh: Vietnamtourism)