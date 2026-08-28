Giá vàng đảo chiều giảm sau chuỗi phiên tăng mạnh

Sau chuỗi phiên tăng mạnh mẽ bắt đầu từ cuối tuần trước, đà tăng của giá vàng đã chững lại trong phiên hôm qua và quay đầu giảm nhẹ phiên chiều qua và sáng nay. Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/8, vàng SJC giảm 300 nghìn đồng mỗi lượng, xuống mức 147,0 – 150,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tăng mạnh hơn song cũng giảm mạnh hơn. Một số thương hiệu vàng nhẫn của các doanh nghiệp lớn như DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải có thời điểm đạt 155,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra trong phiên ngày 25/8, tuy nhiên, đến phiên hôm nay đã giảm tổng cộng trên dưới 3 triệu đồng mỗi lượng.

Vàng chịu áp lực bán nhẹ khi đồng USD mạnh lên

Theo đó, các thương hiệu phổ biến niêm yết như sau: Nhẫn SJC 146,5 – 149,5 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 146,4 – 149,9 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải 148,4 – 152,4 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 148,9 – 152,9 triệu đồng/lượng; nhẫn Phú Quý 147,0 – 150,5 triệu đồng/lượng…

Trên thế giới, phiên giao dịch ngày 26/8 tại thị trường Mỹ (đêm qua, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 65 USD mỗi ounce, đánh mất mốc 4.600 USD/ounce.

Bước sang phiên châu Á, kim loại quý này lại phục hồi trở lại với mức tăng gần 46 USD tính đến 9h15 theo giờ Việt Nam, giao dịch quanh vùng 4.640 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng đang gặp trở ngại khi Báo cáo Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ đã tăng mạnh hơn dự kiến trong tháng 7, làm dấy lên lo ngại về tính dai dẳng của lạm phát. Chỉ số giá PCE tăng 0,2% trong tháng 7, vượt quá ước tính đồng thuận là 0,1%, trong khi chỉ số so với cùng kỳ năm ngoái cũng tăng 3,7% - cao hơn so với dự báo 3,6%.

PCE cốt lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, tăng 0,2% so với tháng trước và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cả hai đều phù hợp với kỳ vọng.

Mặc dù chỉ số lạm phát được công bố cao hơn dự kiến, công cụ CME FedWatch hầu như không có biến động nào. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 hiện được ấn định ở mức khoảng 36%.

Tuy nhiên, đồng đô la Mỹ lại phản ứng tức thời, khi mạnh lên đáng kể sau khi dữ liệu được công bố. Điều này đã tạo ra lực cản trực tiếp đối với nhóm kim loại quý, đẩy giá vàng và bạc giảm trong suốt phiên giao dịch.