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Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 146,700 Bán 149,700

BTMH Mua 147,100 Bán 151,100

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Giá vàng hôm nay 28/8: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu còn bao nhiêu tiền 1 chỉ?

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tiếp tục giảm, rời mốc 150 triệu/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm nhẹ. (Ảnh: VTC News).

Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm nhẹ. (Ảnh: VTC News).

Vào lúc 9h30', giá vàng miếng SJC được điều chỉnh xuống mức 146,7-149,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), hạ 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua, tương đương giảm 30.000 đồng/chỉ, ở mức 14,67-14,97 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được giao dịch ở mức 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 300.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 147,7-151,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm 600.000 đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức kết hôm qua, về mức 147,4-151,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương giảm 60.000 đồng/chỉ, ở mức 14,74-15,14 triệu đồng/chỉ.

Phiên giao dịch 27/8, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 147-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 146,5-149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 148-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống mức 148-152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, lúc 10h00, giá vàng thế giới tuột dốc xuống mốc 4.587 USD/ounce

Lúc 22h ngày 27/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.610 USD/ounce, giảm 13 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.658 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục tăng nhẹ
Giá vàng hôm nay 28/8: Tiếp tục tăng nhẹ

Sáng 28/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.608 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

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Theo Nguyễn Ngân (th) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/08/2026 10:26 AM (GMT+7)
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