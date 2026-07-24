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Giá bạc hôm nay 24/7: Bạc thỏi giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Sự kiện: Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay 24/7 ở thị trường trong nước và quốc tế đồng loạt đi xuống.

Bạc thỏi giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Trong phiên giao dịch sáng nay 24/7, giá bạc trong nước tại các thương hiệu được điều chỉnh giảm. Cụ thể, lúc 11h30 (ngày 24/7), giá bạc miếng tại Phú Quý niêm yết ở mức 2,141 - 2,207 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 39.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 40.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Bạc thỏi tại Phú Quý giao dịch ở mức 57,093 - 58,853 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra), giảm 1,04 triệu đồng/kg (mua vào) và giảm 1,06 triệu đồng/kg (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Tại Tập đoàn Doji, giá bạc miếng niêm yết ở mức 2,133 - 2,204 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 42.000 đồng/lượng (mua vào) và giảm 43.000 đồng/lượng (bán ra) so với kết phiên hôm qua.

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Giá bạc trong nước đồng loạt giảm. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá bạc trong nước, cập nhật lúc 11h30 ngày 24/7/2026

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Phú Quý Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng 2.136.000 2.202.000 đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 10 lượng, 5 lượng 2.136.000 2.202.000 đồng/lượng
Bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo 56.959.858 58.719.853 đồng/kg
Sacombank-SBJ Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1L, 10L, 50L 2.127.000 2.196.000 đồng/lượng
Bạc Kim-Phúc-Lộc SBJ 999 loại 1 kg 56.720.000 58.560.000 đồng/kg
Ancarat Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng 2.129.000 2.184.000 đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng 10.645.000 10.920.000 đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram 28.387.000 29.120.000 đồng
Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram 56.774.000 58.295.000 đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram 21.004.000 21.653.000 đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram 28.005.000 28.870.000 đồng
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram 56.010.000 57.740.000 đồng
Doji Bạc Doji 999 - 1 lượng 2.131.000 2.202.000 đồng
Bạc Doji 999 - 5 lượng 10.655.000 11.010.000 đồng

Thông tin mang tính tham khảo, giá bạc tại các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Giá bạc thế giới lao dốc

Lúc 11h30 hôm nay 24/7 (theo giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay trên sàn Kitco ở mức 57,18 USD/ounce, giảm 0,33 USD/ounce (-0,62%) so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước.

Theo Trading Economics, giá bạc giảm xuống sát mốc 57 USD/ounce sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó. Giá bạc giảm do giá dầu tăng vọt vì xung đột leo thang ở Trung Đông đã củng cố lý do cho việc thắt chặt chính sách tiền tệ của Mỹ.

Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ có hành động quân sự rộng hơn chống lại Iran và nói rằng Tehran sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công nào của lực lượng Houthi vào tàu thuyền trên Biển Đỏ trong tương lai. Điều này đẩy giá dầu Brent vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 5.

Sự tăng vọt của giá dầu đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát, củng cố kỳ vọng về chính sách thắt chặt hơn của Fed và gây áp lực lên các tài sản không sinh lời.

Giá vàng hôm nay (24/7): Tiếp tục giảm mạnh, vàng nhẫn đắt hơn SJC
Giá vàng hôm nay (24/7): Tiếp tục giảm mạnh, vàng nhẫn đắt hơn SJC

Sáng nay, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh, xuống mức 139 triệu đồng/lượng. Chỉ sau 2 phiên giao dịch, mỗi lượng vàng SJC đã mất tới 10 triệu...

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Theo Hoàng Lan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/07/2026 12:03 PM (GMT+7)
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