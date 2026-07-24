Giá vàng thế giới giảm mạnh sáng 24/7 do giá dầu tăng cao

Giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.047,80 USD/ounce, giảm 1,98%, trong bối cảnh giá dầu tăng đang phủ bóng tiêu cực lên kinh tế toàn cầu.

Biên độ giao dịch của vàng là từ 4.039,40 USD đến 4.141,70 USD, khiến kim loại này nằm dưới vùng 4.100 USD và gần mức thấp nhất trong phạm vi giao dịch hàng ngày sau khi không vượt qua được ngưỡng kháng cự đường xu hướng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh (nguồn: Kitco)

Giá vàng giảm sau khi một số nền kinh tế lớn công bố dữ liệu quan trọng cho thấy, chỉ số CPI và PPI giảm. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giữ nguyên lãi suất ở mức 2,25%, nhưng vẫn tập trung vào rủi ro lạm phát do ngành năng lượng gây ra, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm 22.000 xuống còn 187.000, mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 1969, củng cố quan điểm rằng tỷ lệ sa thải vẫn ở mức thấp kỷ lục ngay cả khi đà tuyển dụng đã chậm lại.

Dữ liệu việc làm khiến thị trường xem quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới có khả năng giữ nguyên lãi suất, nhưng không phải là một bước ngoặt theo hướng ôn hòa, với rủi ro tăng lãi suất vào cuối năm vẫn được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm khả quan và giá dầu cao hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,7%, và đồng đô la vẫn ổn định khi các nhà giao dịch định giá mức phí bảo hiểm rủi ro lạm phát cao hơn trong đường cong lợi suất.

Tình hình eo biển Hormuz vẫn rất tiêu cực. Giá dầu Brent giao dịch trên 100 USD trong phiên sau các vụ tấn công vào tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ và các cuộc giao tranh mới liên quan đến lực lượng được Iran hậu thuẫn đã làm gia tăng cú sốc an ninh năng lượng vượt ra ngoài phạm vi Hormuz.

Đối với vàng, rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu tăng vọt đang làm tăng kỳ vọng lạm phát, đẩy lợi suất lên cao và làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời.

Các nhà giao dịch đang theo dõi sát sao thông tin từ Fed trước quyết định chính sách ngày 29/7 tới, diễn biến tiếp theo của đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ, và bất kỳ sự gián đoạn nào mới đối với các tuyến vận tải biển Hormuz hoặc Biển Đỏ. Một động thái giảm giá kéo dài dưới mức 4.039,40 USD sẽ gây rủi ro cho sự phục hồi ngắn hạn của vàng, trong khi việc đóng cửa trở lại trên mức 4.075 USD sẽ làm giảm áp lực giảm giá tức thời.

Trên các thị trường liên quan, giá dầu thô WTI của Nymex tăng mạnh và giao dịch quanh mức 92,00 USD, trong khi dầu Brent giao dịch trên 100,00 USD. Chỉ số đô la Mỹ mạnh hơn. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chuẩn đang giao dịch quanh mức 4,7%.

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng giao ngay đã mất đà trong ngắn hạn khi giá giảm xuống dưới đường trung bình động 100 kỳ ở mức 4.083 USD và không vượt qua được ngưỡng kháng cự đường xu hướng giảm ở mức 4.148 USD.

Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên mức 4.148 USD, với mục tiêu duy trì ở mức 4.200 USD và sau đó là 4.246 USD.

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.039,40 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn ở mức 4.020 USD và sau đó là 3.957 USD.