Chốt giá vàng hôm nay ngày 2/2 chưa ngừng giảm cực mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 2/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 2/2 giảm giá vàng miếng xuống mức 166 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 2/2, giá vàng trong nước ngày 2/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 2/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 2/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 6 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 2/2, tiếp tục giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2, tiếp tục giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 2/2, giảm dữ dội ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 162,8 –165,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 5,7 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 162,5 – 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 5,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 164,5 – 167,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 4,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 2/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 2/2 giảm rất mạnh với giá vàng giao ngay giảm 98 USD/ounce, xuống mức 4.784 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.890 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá cực mạnh, xuống dưới mốc 4.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, trong khảo sát tuần này với 18 chuyên gia Phố Wall, kết quả cho thấy sự phân hóa rõ rệt. 39% dự báo giá vàng có thể hồi phục về quanh mốc 5.000 USD/ounce trong tuần. 39% cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, 22% còn lại nhận định vàng có thể biến động đi ngang.

Darin Newsom - Chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại Barchart - cho rằng, ở thời điểm hiện tại gần như không thể dự đoán hướng đi của giá vàng trong ngắn hạn.

Sau chuỗi tăng nóng kéo dài, giá vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh với biên độ hiếm thấy trong nhiều năm trở lại đây. Chỉ trong thời gian ngắn, giá kim loại quý đã giảm hàng trăm USD mỗi ounce, khiến thị trường rơi vào trạng thái biến động dữ dội và tâm lý nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn.

Với giá vàng trong nước tiếp tục giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.784 USD/ounce (tương đương khoảng 151,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 2/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 14,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 2/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.