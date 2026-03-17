Chốt giá vàng hôm nay ngày 17/3 đồng loạt giảm

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 17/3, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 17/3 giảm giá vàng miếng xuống mức 183 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 17/3, giá vàng trong nước ngày 17/3/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 17/3 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 17/3 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 180 triệu đồng/lượng mua vào và 183 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 17/3, đảo chiều giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/3, đồng loạt giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 17/3, giảm ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 180 –183 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 179,7 – 182,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 180 – 183 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 17/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 17/3 giảm với giá vàng giao ngay giảm 15 USD/ounce, xuống mức 5.001 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 4/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.999 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục giảm giá, lùi xuống sát mốc 5.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, nhiều chuyên gia nhận định, giá vàng đang chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi nhiều yếu tố bên ngoài tác động đồng thời lên thị trường.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng diễn biến kém tích cực gần đây không đồng nghĩa xu hướng tăng đã kết thúc.

Ở góc độ kỹ thuật, giá vàng vẫn đang dao động quanh vùng nhạy cảm 5.000 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng được xác định quanh 4.900 - 4.970 USD/ounce, trong khi vùng kháng cự gần nằm tại 5.044 - 5.100 USD/ounce. Nếu vượt mốc cao hơn, giá vàng có thể hướng tới vùng đỉnh mạnh hơn trong trung hạn.

Nhìn chung, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực, song nhà đầu tư cần thận trọng với biến động ngắn hạn và các yếu tố vĩ mô đang chi phối thị trường vàng thế giới.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.001 USD/ounce (tương đương khoảng 158,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 17/3 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 24,2 triệu đồng/lượng.

