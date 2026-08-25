Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất: Gửi 200 triệu đồng ở Vietinbank nhận bao nhiêu tiền lãi?

Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV, Vietinbank mới nhất

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Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán, tại Agribank, khung lãi suất dành cho khách hàng cá nhân tiếp tục dao động từ 2,6% đến 6%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng được áp dụng mức 2,6%/năm, kỳ hạn 3 tháng là 2,9%/năm. Hai kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng cùng ở mức 4%/năm.

Đối với các kỳ hạn dài hơn, khách hàng gửi 12 tháng được hưởng mức 5,9%/năm, trong khi kỳ hạn 24 tháng đạt 6%/năm, cao nhất trong biểu khảo sát tại Agribank.

Vietcombank cũng tiếp tục giữ biểu huy động dành cho khách hàng cá nhân trong khoảng 2,1-6%/năm, áp dụng với cả hình thức gửi tại quầy và trực tuyến.

Tương tự, BIDV ngày 24/8 chưa ghi nhận điều chỉnh mới, duy trì khung từ 2,1% đến 6%/năm.

Tại VietinBank, biểu tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân cũng tiếp tục đi ngang trong khoảng 2,1-6%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn ngắn, nhiều ngân hàng trên thị trường vẫn niêm yết mức 4,75%/năm cho kỳ hạn từ 3 đến dưới 6 tháng, tương ứng mức trần áp dụng đối với tiền gửi dưới 6 tháng.

Lãi suất VietinBank tại các kỳ hạn

Công bố từ Vietinbank, lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại quầy của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) hiện dao động trong khoảng 2,1% - 6,0%/năm.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trực tiếp tại VietinBank hiện đang được niêm yết như sau:

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng neo ở mức 2,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 3 tháng niêm yết ở mức 2,4%/năm.

Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 11 tháng hiện đang ở mức 3,5%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn lớn hơn 12 tháng giữ ở mức 5,9%/năm.

Lãi suất tiền gửi các kỳ hạn 24 - 36 tháng đạt mức 6,0%/năm.

Gửi tiết kiệm 200 triệu đồng tại VietinBank nhận lãi bao nhiêu tại các kỳ hạn?

Bạn đọc có thể tính nhanh lãi suất tiền gửi tiết kiệm qua công thức dưới đây:

Tiền lãi theo tháng = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm)/12 x số tháng gửi

Theo Lao động, như vậy, gửi 200 triệu đồng tại VietinBank, khách hàng có thể nhận mức lãi cao nhất như sau (áp dụng với khách hàng cá nhân gửi trực tiếp tại quầy):

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline để được tư vấn cụ thể.