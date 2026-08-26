Thịt trâu Ấn Độ rẻ bằng nửa hàng Việt

Khảo sát tại một số điểm bán thịt nhập khẩu ở TP HCM cho thấy, thịt trâu Ấn Độ được bán ngày càng nhiều và giá chỉ bằng nửa hàng Việt, riêng một số phần chênh lệch tới ba lần.

Cụ thể, bắp trâu khoảng 160.000 đồng một kg, thăn 156.000 đồng, nạc vai khoảng 129.000 đồng. Trong khi đó, thịt trâu tươi Việt Nam giá phổ biến 240.000-300.000 đồng một kg, riêng bắp hoa và nạm gầu loại ngon có thể lên 380.000-480.000 đồng.

Lợi thế về giá này gắn với quy mô nguồn cung lớn của Ấn Độ. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Ấn Độ ước tính giết mổ khoảng 42 triệu con trâu và gia súc trong năm 2026, phần lớn là trâu, cho sản lượng thịt 4,73 triệu tấn. Lượng thịt trâu dành cho xuất khẩu được dự báo khoảng 1,7 triệu tấn, tăng do nhu cầu quốc tế và giá thịt trâu Ấn Độ có sức cạnh tranh.

Theo APEDA, cơ quan thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, nước này đã xuất khẩu 1,25 triệu tấn thịt trâu, trị giá 4-5 tỷ USD trong hai năm gần đây. Theo hải quan Việt Nam, quý II, Ấn Độ là một trong năm thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất cho nước ta.

Quy mô chăn nuôi và chế biến lớn giúp Ấn Độ tận dụng được nguồn thịt trâu với chi phí thấp. Theo APEDA, thịt từ những con trâu hết chu kỳ khai thác được sử dụng để chế biến, xuất khẩu, góp phần tạo nguồn cung lớn cho thị trường quốc tế.

Ở góc độ người bán, bà Hòa, chủ cửa hàng kinh doanh thịt nhập khẩu tại phường Bàn Cờ, TP HCM, cho biết giá thịt trâu Ấn Độ năm nay tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu tiêu thụ và chi phí vận chuyển cùng tăng. Lượng hàng cơ sở này nhập về cũng tăng khoảng 20%. "Dù giá tăng, thịt trâu Ấn Độ vẫn có lợi thế về giá nên vẫn khá chạy", bà nói.

Ông Mạnh, chủ một cơ sở kinh doanh thịt đông lạnh tại phường Hiệp Bình, cho biết vài năm trước cơ sở chủ yếu nhập thịt thăn. Khoảng ba năm nay, khách có nhu cầu đa dạng hơn nên ông nhập thêm nhiều phần thịt để phục vụ các món ăn Việt.

Theo ông, các quán ăn và cơ sở chế biến chuộng thịt trâu Ấn Độ nhờ giá thấp. Hàng chính ngạch được đóng gói, hút chân không trước khi đưa về Việt Nam. Toàn bộ nguồn hàng đều có đầy đủ về nguồn gốc xuất xứ.

Sức tiêu thụ tăng cũng thể hiện qua đà tăng nhập khẩu thịt từ Ấn Độ. Theo Cục Hải quan, 6 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 494.300 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thịt trâu Ấn Độ được bán tại một cửa hàng ở TP HCM. Ảnh: Hồng Châu

Lượng nhập tăng cho thấy, nguồn thịt trâu Ấn Độ đang có đầu ra rộng hơn tại Việt Nam, từ bán lẻ đến chế biến nhưng cũng gia tăng rủi ro bị giả mạo xuất xứ. Vụ việc liên quan Hải Sapa TV được Công an tỉnh Lào Cai điều tra là một ví dụ.

Theo cơ quan điều tra, Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ về làm nguyên liệu sản xuất thịt trâu sấy khô tê cay. Vũ Hoàng Hải, còn được biết đến với tên Hải Sapa TV, sau đó chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng với Hoàng Nam để tiêu thụ sản phẩm này. Từ năm 2022 đến 2025, bà Tuyên đã mua khoảng 30 tỷ đồng sản phẩm, sau đó cùng Hải quảng bá, bán ra thị trường dưới tên "thịt trâu sấy gác bếp đặc sản Tây Bắc".