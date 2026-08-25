Vụ Hải Sapa TV bị bắt: Khách hàng mua thịt trâu sấy khô tê cay có lấy lại được tiền?

Bắt tạm giam vợ chồng Hải Sapa TV

Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Vũ Hoàng Hải (tức Hải Sapa TV, SN 1986, ở phường Lào Cai) để điều tra về tội Lừa dối khách hàng.

Ngoài Hải, Công an Lào Cai cũng khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Phạm Văn Hà (SN 1982, ở phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai), là Giám đốc Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam và Bùi Thị Kim Tuyên (SN 1988), vợ của Vũ Hoàng Hải, về tội Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hải Sapa TV (Vũ Hoàng Hải), 40 tuổi, từng làm tài xế du lịch tại Sa Pa. Từ năm 2011, Hải bắt đầu sản xuất các video về ẩm thực, đời sống vùng cao và xây dựng kênh YouTube Sapa TV với hơn 1,9 triệu lượt người đăng ký. Ảnh: Công an Lào Cai.

Theo cơ quan chức năng, Hải Sapa TV lợi dụng ảnh hưởng của bản thân trên các nền tảng mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên k‎ý hợp đồng tiêu thụ bán sản phẩm thịt trâu sấy khô tê cay do Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam nhập nguyên liệu thịt trâu đông lạnh Ấn Độ về sản xuất.

Sau đó Hải và vợ quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội đây là “Thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc" và in logo của Hải Sapa TV để bán ra thị trường.

Từ năm 2022 đến năm 2025, vợ của Hải đã mua của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam số lượng thịt trâu sấy khô tê cay với số tiền 30 tỷ đồng để bán ra thị trường.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai, sở hữu các kênh Facebook, YouTube, TikTok... với lượng người theo dõi rất nhiều nên đã nhập thịt trâu sấy khô tê cay của Công ty CP sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, sau đó đổi tên thành thịt trâu sấy gác bếp đặc sản Tây Bắc rồi kêu gọi mọi người ủng hộ.

Khách hàng bị Hải Sapa lừa dối có lấy lại được tiền

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi: Khách hàng đã mua thịt trâu do Hải Sapa TV quảng cáo gian dối liệu có lấy lại được tiền?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hoàng Hà (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, khách hàng mua thịt trâu của Hải Sapa TV có cơ hội yêu cầu trả lại tiền và bồi thường, nhưng không phải cứ từng mua hàng là đương nhiên được hoàn tiền.

Bởi, cần xác định họ đã mua đúng sản phẩm đang bị điều tra và việc mua hàng xuất phát từ thông tin bị cho là gian dối, chẳng hạn sản phẩm làm từ thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng được quảng cáo là thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc.

Lúc này khách hàng nên giữ lại toàn bộ chứng cứ như hóa đơn, lịch sử chuyển khoản, đơn hàng, tin nhắn, bao bì và nội dung quảng cáo, sau đó gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai, đề nghị xác định tư cách người bị hại hoặc nguyên đơn dân sự và nêu rõ yêu cầu hoàn tiền, bồi thường.

Theo luật sư Hoàng Hà, Điều 63 Bộ luật Tố tụng hình sự cho phép người bị thiệt hại do tội phạm gây ra yêu cầu bồi thường và đề nghị biện pháp bảo đảm bồi thường. Vấn đề dân sự có thể được giải quyết ngay trong vụ án hình sự theo Điều 30.

Nếu chứng minh giao dịch được xác lập do bị lừa dối, Điều 127 và Điều 131 Bộ luật Dân sự còn cho phép yêu cầu tuyên giao dịch vô hiệu, các bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận và bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại.

Bị can Vũ Hoàng Hải cùng vợ là Bùi Thị Kim Tuyên tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Lào Cai.

Vì vậy, trong trường hợp đã sử sản phẩm rồi thì khả năng lấy lại tiền là có, nhưng phải chủ động yêu cầu và chứng minh giao dịch, thiệt hại của mình, chứ không nên chờ cơ quan tố tụng tự tìm đến từng khách hàng.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, những khách hàng cho rằng mình đã mua sản phẩm dựa trên thông tin quảng cáo không đúng sự thật của Hải Sapa TV cần chủ động lưu giữ chứng cứ như hóa đơn, chứng từ chuyển tiền, tin nhắn đặt hàng, hình ảnh sản phẩm, nội dung quảng cáo, video livestream, thông tin người bán và các tài liệu liên quan.

Người bị thiệt hại có thể cung cấp những tài liệu này cho cơ quan điều tra để chứng minh việc mua hàng, số tiền đã thanh toán, nội dung quảng cáo và thiệt hại thực tế.

Đồng thời, người bị hại có quyền yêu cầu giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, hoàn trả tài sản và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án.

Nếu xác định có tài sản do phạm tội mà có hoặc tài sản cần được bảo đảm cho việc bồi thường, cơ quan tiến hành tố tụng có thể áp dụng các biện pháp kê biên để đảm bảo thi hành án.