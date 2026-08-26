Dự báo tích cực về triển vọng giá vàng năm 2026

Giá vàng thế giới đang đứng trước kịch bản tăng giá đáng chú ý khi các chuyên gia trên Kitco News đưa ra dự báo đầy lạc quan cho năm 2026. Theo nhận định này, kim loại quý có thể tiến tới mốc 4.900 USD/ounce, một mức giá đủ sức tạo thêm kỳ vọng cho thị trường sau giai đoạn biến động mạnh.

Nếu dự báo trên trở thành hiện thực, vàng sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là tài sản được giới đầu tư quan tâm trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Tuy nhiên, con đường chinh phục mốc giá này được cho là vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố kinh tế và tài chính.

Dự báo "sốc": Giá vàng sẽ tăng gấp 10 lần

Chia sẻ trên Kitco News, Chủ tịch của Electrum và NOVAGOLD, ông Thomas Kaplan dự báo giá vàng sẽ đạt mức 30.000 - 50.000 USD/ounce, đồng thời cảnh báo rằng các chính phủ có thể tịch thu những mỏ vàng mang lại lợi nhuận cao.

Ông Thomas Kaplan tin rằng giá vàng sẽ tăng gấp mười lần, và ông hoàn toàn khẳng định điều này mà không hề do dự hay dè dặt: "Đối với tôi, việc giá vàng tăng gấp mười lần nữa từ mức hiện tại không chỉ là khả năng có thể xảy ra, mà là điều tất yếu".

Chủ tịch của Electrum và NOVAGOLD, ông Thomas Kaplan chia sẻ trên Kitco News

Để hình dung rõ hơn về mức giá được dự báo, chuyên gia này phân tích: Giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 4.515 USD/ounce. Mức tăng gấp 10 lần sẽ đưa giá vàng lên khoảng 45.000 USD, đồng nghĩa với việc kim loại quý này sẽ đạt được mức tăng trưởng tương đương với thành quả của suốt hai thập kỷ qua.

Tuy nhiên, ông Thomas Kaplan không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho mức dự báo trên. Khi nói về triển vọng ngắn hạn, ông cũng thẳng thắn thừa nhận mình không biết chắc.

Theo ông, mức đáy của giá vàng đã được thiết lập rồi, và về trung hạn, giá vàng sẽ tăng vọt so với mức hiện tại. Đợt sụt vừa qua chỉ là một nhịp điều chỉnh trong thị trường giá lên. Đó là cơ hội mua vào tốt nhất trong toàn bộ chu kỳ thị trường giá lên, ông Thomas Kaplan nêu quan điểm.

Dự báo giá vàng đạt 4.900 USD/ounce trong năm 2026

Cùng theo chiều hướng lạc quan, Wells Fargo - tập đoàn tài chính lớn của Mỹ - khẳng định triển vọng tích cực đối với vàng, và dự báo giá vàng đạt 4.900 USD/ounce trong năm 2026.

Các chuyên gia chiến lược tại Wells Fargo Investment Institute cho biết, giá vàng đang được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc tăng lãi suất giảm bớt. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và ngân hàng trung ương tại châu Á chưa bao giờ quay lưng với kim loại quý này, và giá vàng được dự báo sẽ tăng thêm 11% từ nay đến cuối năm.

"Sau 5 tháng đầy khó khăn, giá vàng đang lấy lại đà tăng nhờ kỳ vọng về những tiến triển trong đàm phán tại Trung Đông và việc các nhà đầu tư giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ tăng lãi suất," các chuyên gia viết trong báo cáo mới nhất của Wells Fargo Investment Institute. "Giá vàng đã tăng hơn 7% trong tuần đầu tiên của tháng 8, đánh dấu mức tăng hàng tuần mạnh nhất kể từ tháng 1/2026. Dòng vốn vào các quỹ ETF cũng có sự cải thiện, khi tình trạng rút vốn đã ổn định và thậm chí bắt đầu đảo chiều tăng trở lại".

Wells Fargo chỉ ra nhu cầu toàn cầu vẫn duy trì vững chắc trong nửa đầu năm 2026 là cơ sở cho sự lạc quan về giá vàng: "Các nhà đầu tư quốc tế đã thể hiện thái độ đặc biệt tích cực trong bối cảnh những bất ổn về địa chính trị và thị trường gia tăng, rủi ro lạm phát cũng như mức lãi suất tương đối thấp tại một số thị trường trọng điểm. Mặc dù giá giao ngay của vàng trên toàn cầu đã giảm 5% trong nửa đầu năm, nhưng các nhà đầu tư châu Á thực tế vẫn kiên trì mua vào; và nếu xét hiệu suất của vàng trong khung giờ giao dịch tại châu Á, kim loại quý này đã tăng 13%".

Theo Wells Fargo, những yếu tố tích cực này sẽ tiếp tục hỗ trợ đà tăng của giá vàng. Song, lộ trình tăng giá của vàng sẽ không bằng phẳng, do nhu cầu quốc tế đang chịu áp lực từ các yếu tố bất lợi trong chính sách tiền tệ của Mỹ. Wells Fargo vẫn giữ quan điểm tích cực nhưng đã điều chỉnh giảm mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 và 2027 xuống lần lượt là 4.900–5.100 USD/ounce và 5.400–5.600 USD/ounce.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với Kitco News, ông Sameer Samana - Giám đốc Chiến lược Cổ phiếu Toàn cầu và Tài sản Thực tại Wells Fargo - cho biết vàng hiện đã chạm đến ngưỡng mà rủi ro giảm giá ngày càng hạn chế, trong khi tiềm năng tăng giá dài hạn vẫn rất hấp dẫn.

Ông Sameer Samana nhận định rằng sau khi giá vàng điều chỉnh hơn 20% từ mức cao kỷ lục hồi tháng 1/2026, các nhà đầu tư nên chuyển trọng tâm từ những biến động ngắn hạn sang việc đánh giá triển vọng rủi ro - lợi nhuận dài hạn của kim loại này. Ông nói thêm rằng bất kể giá dầu duy trì ở mức cao hay FED thực hiện thêm các đợt tăng lãi suất, phần lớn những rủi ro đó đều đã được phản ánh vào giá vàng.

Giá vàng đã "chật vật" trong nhiều tháng qua khi căng thẳng leo thang trở lại tại Trung Đông đẩy giá dầu tăng cao. Điều này lại làm dấy lên kỳ vọng rằng FED có thể buộc phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Lợi suất thực tăng cao đã làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng.

"Thật khó để khẳng định rằng giá vàng đã chạm đáy," ông Sameer Samana nói. "Trong ngắn hạn, tôi cho rằng vẫn có rủi ro giá giảm xuống mức 3.500 USD/ounce". Đồng thời, ông Sameer Samana cũng lưu ý rằng các ngưỡng kháng cự kỹ thuật có thể sẽ xuất hiện trong khoảng 4.500 - 4.900 USD/ounce, khi những nhà đầu tư từng mua vào ở vùng giá cao tìm cách thoát khỏi các vị thế đang thua lỗ.

Chuyên gia này cũng lưu ý rằng, xét về mặt lịch sử, vàng thường duy trì được giá trị tương đối tốt trong các giai đoạn suy thoái kinh tế. Khi nhìn lại các đợt suy thoái và những giai đoạn thắt chặt tiền tệ mạnh tay gần đây, mức giảm giá của vàng thường ở mức khiêm tốn so với nhiều loại tài sản khác.