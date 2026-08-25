Chốt giá vàng hôm nay ngày 25/8 trong tăng ngoài giảm lạ kỳ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 25/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 25/8 tăng giá vàng miếng lên mức 150,6 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 25/8, giá vàng trong nước ngày 25/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 25/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 25/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 147,6 triệu đồng/lượng mua vào và 150,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 25/8, tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/8, tiếp tục tăng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 25/8, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 150 –154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 147,1 – 150,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 150 – 154 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 25/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 25/8 đảo chiều giảm với giá vàng giao ngay giảm 25 USD/ounce, xuống mức 4.634 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 10/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.724 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới quay đầu giảm giá, nhưng vẫn giữ vững mốc trên 4.600 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, dù xuất hiện một số nhịp chốt lời, giá kim loại quý vẫn duy trì trên vùng 4.600 USD/ounce cho thấy lực mua trên thị trường chưa suy yếu đáng kể.

Thị trường vàng thế giới vẫn đang nhận được lực hỗ trợ từ nhu cầu phòng thủ trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đến các rủi ro tài khóa, chính sách tiền tệ của Mỹ và những bất ổn địa chính trị.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng tăng giá của vàng vẫn được duy trì khi giá giữ vững trên vùng 4.600 USD/ounce. Trong ngắn hạn, vùng giá 4.650 USD/ounce được xem là ngưỡng cản quan trọng. Nếu vượt qua khu vực này, giá vàng có thể hướng tới các mục tiêu cao hơn quanh 4.770 USD/ounce và xa hơn là vùng 4.960 USD/ounce.

Ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng khiến giá mất mốc hỗ trợ 4.594 USD/ounce, thị trường có thể bước vào nhịp điều chỉnh với các vùng hỗ trợ tiếp theo quanh 4.450 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.634 USD/ounce (tương đương khoảng 147,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 25/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 25/8, giá vàng ngày 26/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.