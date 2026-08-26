Heo quay nguyên con lên mâm cúng rằm tháng 7, giá gần 7 triệu đồng/mâm

Trong tín ngưỡng của người Việt, rằm tháng 7 gắn với lễ Vu Lan báo hiếu và phong tục tưởng nhớ tổ tiên, vì vậy mâm cỗ cúng rất được coi trọng. Sát ngày này, thị trường thực phẩm, đồ cúng luôn hút khách, đặc biệt là dịch vụ nấu cỗ cúng rằm tháng 7 dù giá không hề rẻ.

Mâm cỗ chay “lên ngôi”

Hiện trên “chợ mạng”, mâm cỗ chay rất đa dạng, từ giá rẻ (hơn 400.000 - 600.000 đồng/mâm), đến tầm trung (hơn 600.000 - 800.000 đồng/mâm) và phân khúc đắt đỏ, với nhiều món được chế biến cầu kỳ, giá từ 1 - 2 triệu đồng/mâm.

Mâm cỗ chay hút khách dịp rằm tháng 7. (Ảnh: FB Nhất Tâm Chay)

Theo sự chào mời của nhiều cơ sở kinh doanh, mâm cỗ chay giá từ 500.000 - 600.000 đồng thường có 6 - 7 món cơ bản. Trong khi đó, mâm cỗ chay giá 800.000 đồng được xây dựng thực đơn đầy đặn hơn với 8 - 10 món. Còn mâm cỗ chay tiền triệu thì sẽ có 11 - 15 món.

Anh Tiến (làm việc cho một nhà hàng cỗ chay ở Hà Nội) cho biết: “Năm nay, nhóm mâm cỗ chay giá từ 500.000 - 600.000 đồng được khách hàng quan tâm nhiều, chủ yếu là các gia đình muốn có một mâm cỗ cơ bản, sang trọng mà vẫn tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, phân khúc khoảng 800.000 đồng/mâm lại đang có lượng khách đặt nhiều nhất. Mức giá này vừa phải, thực đơn lại đa dạng hơn, món ăn được đầu tư kỹ về nguyên liệu và cách trình bày, phù hợp với những gia đình muốn chuẩn bị mâm cỗ rằm tháng 7 tươm tất nhưng không quá cầu kỳ”.

Chị Thanh Giang (ở phường Hà Đông, Hà Nội) nói: “Do không có thời gian chuẩn bị và cũng không có kỹ năng chế biến đồ chay nên gia đình tôi thường chọn đặt một mâm cỗ chay khoảng 600.000 đồng để cúng rằm tháng 7. Thực đơn có nhiều món, được chế biến và trình bày sẵn đẹp mắt, rất phù hợp với nhu cầu của tôi và quan trọng là tiết kiệm được nhiều thời gian”.

Các mâm cỗ cúng rằm tháng 7 được bài trí đẹp mắt. (Ảnh: Facebook)

Gần 7 triệu đồng một mâm cỗ mặn

Tuy không rẻ như cỗ chay nhưng các mâm cỗ mặn cúng Rằm tháng 7 vẫn giữ được sức hút vì thực đơn hấp dẫn. Giá một mâm cơ bản (gồm 5-7 món: gà luộc, xôi trắng, nem rán, canh miến, giò chả, rau xào, trái cây) từ hơn 900.000 đồng - 1,2 triệu đồng.

Với các mâm đầy đủ hơn (từ 8-10 món, thêm thịt kho, canh bóng...) giá dao động 1,3 - 1,8 triệu đồng.

Trong khi đó, mâm cỗ mặn cao cấp giá từ 2 - 7 triệu đồng/mâm thường phục vụ cho gia đình đông người hoặc có nhu cầu đặc biệt.

Năm nay, một công ty chuyên cung cấp các gói mâm cúng ở Hà Nội đưa ra thị trường mâm cúng rằm tháng 7 dao động từ 1 - 5,5 triệu đồng/mâm. Các mâm cúng được bày đẹp mắt, đa dạng mẫu mã theo yêu cầu của khách hàng.

Heo nguyên con lên mâm cỗ cúng rằm tháng 7. (Ảnh: Docungviet)

Trong đó, mâm cúng giá hơn 5 triệu đồng có tới 25 món. Thực đơn nổi bật của mâm cỗ này là heo nguyên con nặng 5 - 6kg, bên cạnh các món truyền thống như trái cây, hoa, gạo, muối, trầu cau, gà luộc, giò...

Không chỉ hỗ trợ việc bày biện và hướng dẫn các bước làm lễ tận tình, công ty cho biết còn giao hàng miễn phí trong bán kính 20km.

Tương tự, một đơn vị chuyên cung cấp mâm cỗ ở TP.HCM cũng đưa ra thị trường mâm cúng rằm tháng 7 đặc biệt giá 6,94 triệu đồng. Mâm cúng này gồm 22 món, trong đó có heo quay nguyên con 4 - 5kg.

Ngoài ra, đơn vị này còn có mâm cỗ cao cấp giá khoảng 3 triệu đồng/mâm (gồm 22 món), mâm cỗ tiêu chuẩn 2,2 triệu đồng/mâm (21 món) và mâm cơ bản 1,6 triệu đồng/mâm (19 món).