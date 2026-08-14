Giá vàng hôm nay 14/8: Quay đầu giảm gần 50 USD/ounce

Giá vàng giảm do chỉ số giá sản xuất (PPI) không thay đổi nhiều, bù đắp cho áp lực giá sản xuất cốt lõi tăng, đồng đô la Mỹ ổn định và sự thận trọng trước báo cáo doanh số bán lẻ vào thứ Sáu.

Dữ liệu mới cho thấy thị trường lao động Mỹ yếu hơn dự báo, qua đó củng cố kỳ vọng về triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 8/8 đạt 209.000 đơn, sau điều chỉnh theo mùa. Con số này cao hơn dự báo 202.000 đơn của các chuyên gia kinh tế. Số đơn của tuần trước cũng được điều chỉnh tăng, từ 199.000 lên 200.000 đơn.

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Các dữ liệu mới chưa đủ để tạo ra tín hiệu rõ ràng về hướng đi chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước khi báo cáo PPI được công bố, thị trường đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 ở khoảng 40%.

Nhà đầu tư tiếp tục chờ báo cáo doanh số bán lẻ tháng 7, dự kiến công bố ngày 14/8.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/8, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng (mua) - 144,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 140,8 triệu đồng/lượng (mua) - 143,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.350 USD/ounce, giảm 49 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX cho biết: “Mức 4.500 USD/ounce là một ngưỡng kháng cự lớn đối với vàng. Chúng ta đã chạm mức này hai lần và giá vàng đã giảm mạnh từ điểm đó, khiến các nhà giao dịch đang lo lắng khi ở gần mức 4.500 USD/ounce”.

Theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới đang nhận được lực hỗ trợ đáng kể sau khi số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ cho thấy áp lực giá có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, dư địa tăng của vàng vẫn đối mặt một số lực cản. Lạm phát của Mỹ còn cao, trong khi giá năng lượng tiếp tục là biến số quan trọng đối với chính sách tiền tệ.

Trong ngắn hạn, xu hướng của thị trường vàng thế giới vì vậy vẫn nghiêng về tích cực, song khả năng biến động mạnh còn cao. Nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi tín hiệu chính sách của Fed, lợi suất trái phiếu, diễn biến đồng USD, giá dầu và tình hình địa chính trị để xác định hướng đi tiếp theo của kim loại quý.