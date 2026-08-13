Chốt giá vàng hôm nay ngày 13/8 lại diễn biến rất lạ

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 13/8, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 13/8 giữ giá vàng miếng ở mức 144,3 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 13/8, giá vàng trong nước ngày 13/8/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 13/8 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 13/8 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 141,3 triệu đồng/lượng mua vào và 144,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 13/8, chủ yếu giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/8, biến động nhiều hướng giá vàng miếng và giá vàng nhẫn trong nước. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 13/8, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 141,2 –145,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 141,4 – 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 13/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 13/8 giảm với giá vàng giao ngay giảm 20 USD/ounce, xuống mức 4.393 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.477 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều giảm giá, xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường vàng thế giới đang nhận được lực hỗ trợ đáng kể sau khi số liệu lạm phát tháng 7 của Mỹ cho thấy áp lực giá có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tuy nhiên, dư địa tăng của vàng vẫn đối mặt một số lực cản. Lạm phát của Mỹ còn cao, trong khi giá năng lượng tiếp tục là biến số quan trọng đối với chính sách tiền tệ.

Trong ngắn hạn, xu hướng của thị trường vàng thế giới vì vậy vẫn nghiêng về tích cực, song khả năng biến động mạnh còn cao. Nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi tín hiệu chính sách của Fed, lợi suất trái phiếu, diễn biến đồng USD, giá dầu và tình hình địa chính trị để xác định hướng đi tiếp theo của kim loại quý.

Về kỹ thuật, vùng giá 4.430-4.492 USD/ounce đang là khu vực kháng cự đáng chú ý. Nếu vượt và duy trì trên vùng này, giá vàng có thể hướng đến mốc 4.500 USD/ounce, xa hơn là khoảng 4.598 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, vùng giá 4.360 USD/ounce đóng vai trò hỗ trợ gần. Nếu đánh mất ngưỡng này, giá vàng có nguy cơ lùi về 4.299 USD/ounce và sâu hơn là 4.224 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước nhiều biến động và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.393 USD/ounce (tương đương khoảng 139,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 13/8 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 5,2 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 13/8, giá vàng ngày 14/8 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.