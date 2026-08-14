Giá vàng hôm nay (14/8): Lại quay đầu giảm

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như DOJI, PNJ, Phú Quý... giá vàng miếng SJC cũng đồng loạt giảm về mốc 143,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước quay đầu giảm theo giá thế giới.

Giá vàng nhẫn cũng giảm theo vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Phú Quý có giá 140,3 - 143,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 139,8 - 142,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 140 - 144 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.315 USD/ounce, giảm 90 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 136,5 triệu đồng/lượng. Theo đó, vàng miếng SJC cao hơn vàng thế giới khoảng 6,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 14/8 ở mức 25.561 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên trước. Trước đó, tỷ giá trung tâm liên tục lập kỷ lục mới.

Trong khi đó, tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 25.860 - 26.270 đồng/USD, tăng 20 đồng 2 chiều so với sáng qua.

Trên thị trường tự do, giá USD được giao dịch quanh mức 25.950 - 25.990 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua. Giá USD thị trường tự do vẫn thấp hơn so với ngân hàng lên tới 280 đồng/USD chiều bán ra.