Chốt giá vàng hôm nay ngày 14/2 tăng cực mạnh dịp Valentine

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 14/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 14/2 tăng giá vàng miếng lên mức 181 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn, trong ngày Valentine.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 14/2, giá vàng trong nước ngày 14/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 14/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 176 triệu đồng/lượng mua vào và 179 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 14/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 14/2, tăng rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 14/2, tăng mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 14/2, chủ yếu tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 175,6 –178,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 178 – 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 14/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 14/2 tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 72 USD/ounce, lên mức 5.042 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.988 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới quay đầu tăng giá, lấy lại mốc trên 5.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, theo các chuyên gia, thị trường kim loại quý lấy lại cân bằng khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng nhất tháng. Diễn biến này giúp tâm lý nhà đầu tư ổn định hơn, đồng thời củng cố kỳ vọng về triển vọng chính sách tiền tệ trong những tháng cuối năm.

Ở góc nhìn dài hơn, nhiều tổ chức vẫn duy trì đánh giá tích cực về thị trường vàng thế giới. Một số chuyên gia quốc tế cho rằng năm 2026 có thể tiếp tục chứng kiến mặt bằng giá vàng cao mới, khi kim loại quý hưởng lợi từ môi trường lãi suất thực giảm dần và các rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt hoàn toàn. Tuy vậy, đà tăng được dự báo sẽ xen kẽ các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh trở lại và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.042 USD/ounce (tương đương khoảng 159,1 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 14/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 21,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 14/2, giá vàng ngày 15/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.