Quay đầu giảm, giá vàng trong nước sắp ngang bằng giá thế giới

Sau khi tăng khá mạnh sáng qua, giá vàng đã quay đầu giảm theo đà đi xuống trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, những phiên gần đây, biên độ tăng của giá vàng trong nước thường thấp hơn so với vàng quốc tế, trong khi mức giảm thì mạnh hơn.

Cụ thể, sau khi tăng 1,5 triệu đồng trong sáng qua, thì chỉ trong chiều qua, giá vàng trong nước đã giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng so với mức cao nhất trong ngày. Sang đến phiên sáng nay, kim loại quý này phục hồi nhẹ khi tăng trở lại khoảng 300 nghìn đồng mỗi lượng.

Theo đó, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng trong nước sắp ngang bằng thị trường quốc tế

Vàng nhẫn các thương hiệu đầu giờ sáng giao dịch như sau: Nhẫn SJC 999.9 140,3 – 143,3 triệu đồng/lượng; nhẫn PNJ 140,0 143,7 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Minh Châu 142,0 – 146,0 triệu đồng/lượng; nhẫn Bảo Tín Mạnh Hải 141,8 – 145,8 triệu đồng/lượng; nhẫn DOJI 141,5 – 145,5 triệu đồng/lượng, nhẫn PHú Quý 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng; nhẫn Huy Thanh 141,5 – 145,4 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước dừng đà tăng trong bối cảnh thị trường quốc tế cũng hạ nhiệt. Sau khi vượt 4.400 USD/ounce, kim loại quý hạ nhiệt và chốt phiên giao dịch ngày 11/8 tại thị trường Mỹ (rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) tại mức giá trên 4.367 USD/ounce.

Sang đến phiên châu Á, kim loại quý này tăng trở lại và hiện đang giao dịch quanh 4.408 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới đang quanh khoảng 141,2 triệu đồng/lượng, chưa tính phí vận chuyển, gia công. Như vậy, vàng trong nước chỉ còn cao hơn thế giới khoảng 2,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra. Chiều mua vào thậm chí mức giá còn xuống thấp hơn giá thế giới.

Các dữ liệu kinh tế mới tại Mỹ đã phần nào giảm động lực của thị trường kim loại quý. Trong đó, doanh số bán nhà dù giảm nhẹ nhưng vẫn tốt hơn dự kiến, cho thấy thị trường nhà ở vẫn ổn định và có thể sẽ phát triển mạnh nếu lãi suất thế chấp giảm trở lại.

Hiện các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát mới tại nền kinh tế lớn nhất thế giới, với kỳ vọng giảm nhẹ so với tháng trước. Lạm phát giảm có thể giúp giảm kỳ vọng thắt chặt chính sách tiền tệ, tuy nhiên, những dữ liệu hiện có chưa đủ tạo động lực cho vàng. Bởi vì lạm phát vẫn phụ thuộc vào một yếu tố then chốt, là eo biển Hormuz.

Giá dầu tăng hôm thứ Hai sau khi Iran ràng buộc việc mở cửa hoàn toàn eo biển với các nhượng bộ từ phía Mỹ, trong khi Washington đưa ra các yêu cầu bồi thường mới làm phức tạp thêm con đường dẫn đến một thỏa thuận. Giá dầu thô cao hơn duy trì áp lực lạm phát và khiến các nhà giao dịch khó có thể dự đoán chính xác đường đi lãi suất của Fed.