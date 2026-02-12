Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Giá xăng dầu tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết

Sự kiện: Giá xăng

Giá mỗi lít xăng tăng thêm ít nhất 395 đồng từ 15h hôm nay (12-2). Đây là kỳ điều hành xăng dầu cuối cùng của năm Ất Tỵ, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Giá xăng tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Cụ thể, xăng E5RON92, không cao hơn 18.834 đồng/lít, tăng 395 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 19.298 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 18.463 đồng/lít, tăng 10 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 18.512 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít;

Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 15.569 đồng/kg, cũng tăng 419 đồng/kg.

Đây là lần thứ ba liên tiếp giá xăng tăng kể từ cuối tháng 1-2026, cũng là lần điều hành giá cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025.

-12/02/2026 14:32 PM (GMT+7)
