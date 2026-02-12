Giá xăng dầu tăng mạnh trước kỳ nghỉ Tết
Giá mỗi lít xăng tăng thêm ít nhất 395 đồng từ 15h hôm nay (12-2). Đây là kỳ điều hành xăng dầu cuối cùng của năm Ất Tỵ, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Cụ thể, xăng E5RON92, không cao hơn 18.834 đồng/lít, tăng 395 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 19.298 đồng/lít, tăng 418 đồng/lít.
Dầu diezel 0,05S không cao hơn 18.463 đồng/lít, tăng 10 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 18.512 đồng/lít, tăng 122 đồng/lít;
Dầu mazut 180CST 3,5S không cao hơn 15.569 đồng/kg, cũng tăng 419 đồng/kg.
Đây là lần thứ ba liên tiếp giá xăng tăng kể từ cuối tháng 1-2026, cũng là lần điều hành giá cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025.
