Lao động thời vụ giáp Tết “đắt như tôm tươi”, chở cây thuê thu bạc triệu mỗi ngày

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi các tuyến đường bán hoa, cây cảnh tại TP Đà Nẵng rực rỡ sắc xuân, một nghề thời vụ cũng bước vào cao điểm: chở cây thuê. Từ sáng sớm đến tối muộn, các xe tải nhỏ, xe ba gác, xe máy cải tiến liên tục ra vào chợ hoa, tất bật vận chuyển quất, đào, mai, lan… về tận nhà cho khách.

Cận Tết, nghề "chở cây thuê" vào dịp cao điểm. Ảnh: D.B

Tại các khu vực bán hoa như đường Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, 2/9…, không khí mua bán nhộn nhịp. Sau khi chọn được chậu cây ưng ý, phần lớn khách hàng đều cần đến dịch vụ vận chuyển. Đây chính là “đất sống” của những lao động làm nghề chở cây thuê theo mùa.

Anh Phạm Đức Phương (trú phường Hoà Khánh) cho biết, cứ vào khoảng 20 tháng Chạp là anh bắt đầu nhận chở cây thuê. “Những ngày cao điểm, gần như không có thời gian nghỉ. Khách gọi liên tục, vừa giao xong chuyến này là có chuyến khác”, anh nói.

Tuỳ theo quãng đường, kích cỡ... giá vận chuyển sẽ khác nhau. Ảnh: D.B

Theo anh Phương, giá mỗi chuyến phụ thuộc vào kích thước cây và quãng đường vận chuyển. Với những chậu quất lớn, tán rộng hoặc mai thế cỡ lớn, giá có thể từ 400.000 – 500.000 đồng/chuyến. Các loại lan, đào nhỏ hơn thường dao động 100.000 – 300.000 đồng tùy khoảng cách.

Phần lớn khách hàng đều cần đến dịch vụ vận chuyển khi đã chốt cây cảnh trưng Tết. Ảnh: D.B

“Có hôm làm từ 7 giờ sáng đến 9–10 giờ tối, trừ chi phí xăng xe vẫn còn lãi hơn một triệu đồng. Nghề này chỉ làm thời vụ nhưng giúp gia đình có thêm khoản trang trải dịp cuối năm", anh chia sẻ.

Tuy nhiên, công việc này không hề nhẹ nhàng. Những chậu cây lớn, nặng hàng chục đến hàng trăm kg đòi hỏi người vận chuyển phải có kinh nghiệm buộc dây, chằng chống chắc chắn để tránh đổ ngã, gãy cành. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể làm hư hỏng cây và phải bồi thường cho khách.

Nghề chở cây thuê giúp nhiều gia đình có thêm khoản trang trải dịp cuối năm. Ảnh: D.B

Ngoài ra, thời điểm giáp Tết, lượng phương tiện tăng cao khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn. Các xe chở cây cồng kềnh phải len lỏi qua dòng xe đông đúc, vừa đảm bảo an toàn giao thông, vừa giữ nguyên vẹn dáng thế cây cảnh.

Chị Quỳnh Hương, một chủ sạp lan tại chợ hoa cho biết, nhu cầu thuê vận chuyển tăng mạnh vào những ngày cuối năm. “Khách mua cây đẹp thì cũng muốn giao tận nhà an toàn. Nhiều người làm nghề chở cây những ngày này thu nhập khá tốt, nhưng cũng rất vất vả", chị nói.

Nhu cầu thuê vận chuyển tăng mạnh vào những ngày cuối năm. Ảnh: D.B

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn trước Tết, nghề chở cây thuê đã trở thành một phần quen thuộc của nhịp sống xuân. Với nhiều lao động tự do, đây là cơ hội tăng thu nhập đáng kể; còn với người mua, đó là dịch vụ tiện lợi giúp mang mùa xuân về tận ngôi nhà mình.

Các tuyến đường tại Đà Nẵng nhộn nhịp sắc hoa. Ảnh: D.B

Khi phố phường ngập tràn sắc hoa, những chuyến xe chở đầy quất, mai, đào nối nhau lăn bánh cũng góp phần làm nên không khí rộn ràng của những ngày Tết đang đến rất gần.