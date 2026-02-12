Chốt giá vàng hôm nay ngày 11/2 tạm ngừng tăng mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 11/2, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 11/2 giữ giá vàng miếng ở mức 181 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 11/2, giá vàng trong nước ngày 11/2/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 11/2 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 11/2 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 178 triệu đồng/lượng mua vào và 181 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 11/2, giữ ổn định cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2, giữ ổn định giá vàng nhẫn và giá vàng miếng.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 11/2, chủ yếu giữ nguyên ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 177,5 –180,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 177,5 – 180,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 178 – 181 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 11/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 11/2 tăng với giá vàng giao ngay tăng 40 USD/ounce, lên mức 5.085 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 3/2026 trên sàn Comex New York ở mức 5.061 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp tục tăng giá, tiến gần mốc 5.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, ông Jim Wyckoff - Chuyên gia phân tích cấp cao của Kitco - cho rằng, đà tăng của chỉ số USD Index trong vài tuần gần đây đã phần nào làm suy yếu tâm lý lạc quan trên thị trường vàng và bạc. Bên cạnh đó, sự phục hồi vững chắc của các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng khiến dòng tiền tạm thời rời khỏi nhóm tài sản trú ẩn an toàn.

Ông Michael Moor - Nhà sáng lập Moor Analytics - nhận định, giá vàng có thể tiếp tục tăng trong tuần tới. Mỗi lần giá phá vỡ các mốc kỹ thuật quan trọng đều kích hoạt những nhịp tăng đáng kể. Hàng loạt ngưỡng cản đã bị chinh phục trong thời gian qua, qua đó tạo thêm xung lực tăng giá. Hiện các tín hiệu kỹ thuật này đều không còn ở trạng thái "tạm dừng", cho thấy xu hướng tăng vẫn đang được duy trì.

Với giá vàng trong nước giữ ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 5.085 USD/ounce (tương đương khoảng 160,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 11/2 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 11/2, giá vàng ngày 12/2 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.