Chi tiết các mức phạt tiền từ 10 triệu đến 400 triệu đồng khi mua bán vàng trái quy định từ 9/2/2026

Theo Nghị định, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng được phân loại theo tính chất, mức độ, với khung xử phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền lên tới 400 triệu đồng, kèm theo các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Cụ thể, phạt cảnh cáo được áp dụng đối với các hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Trường hợp tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần, mức xử phạt được nâng lên từ 10–20 triệu đồng đối với hành vi mua, bán vàng miếng không đúng quy định; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán; hoặc không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh hoạ

Nghị định cũng quy định mức phạt từ 30–50 triệu đồng đối với các hành vi như không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ; vi phạm trách nhiệm khi thay đổi mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ hoặc vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định.

Đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng hơn, mức xử phạt được nâng lên từ 80–100 triệu đồng, áp dụng đối với hành vi kinh doanh mua, bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật; mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định (trừ các vi phạm thuộc lĩnh vực hải quan).

Mức phạt từ 140–180 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi như kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm; không thực hiện đúng quy định về trạng thái vàng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ, vàng nguyên liệu hoặc bán thành phẩm không đúng ngành nghề đã đăng ký; sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ khi không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; hoặc gia công vàng khi chưa đăng ký kinh doanh, đăng ký gia công theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, các hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng giấy phép hoặc tái phạm việc kinh doanh vàng miếng thông qua đại lý ủy nhiệm có thể bị phạt từ 200–250 triệu đồng. Hành vi sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật bị phạt từ 250–300 triệu đồng.

Nghị định quy định mức xử phạt cao nhất, từ 300–400 triệu đồng, đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng khi không có giấy phép; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền; hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp phép theo quy định.

Ngoài hình thức xử phạt chính, Nghị định còn quy định các hình thức xử phạt bổ sung, bao gồm: tịch thu số vàng vi phạm; đình chỉ hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng từ 6–9 tháng; đình chỉ hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu từ 9–12 tháng, tùy theo tính chất hành vi vi phạm.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét thu hồi giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng theo quy định.

Việc ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vàng, bảo đảm tính minh bạch, ổn định của thị trường vàng, đồng thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.