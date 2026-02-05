Sáng 5-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn "quay xe" giảm

Lúc 9 giờ ngày 5-2, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn niêm yết ở mức 175,8 triệu đồng/lượng mua vào, 178,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với mức đỉnh cao nhất lịch sử của giá vàng miếng SJC ở mốc 191,3 triệu đồng/lượng, mỗi lượng vàng vẫn thấp hơn khoảng 12,5 triệu đồng/lượng.

Cùng nhịp đi xuống, các sản phẩm vàng nhẫn trơn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm khi công ty SJC được giao dịch quanh mức 175,3 triệu đồng/lượng mua vào, 178,3 triệu đồng/lượng bán ra – giảm khoảng 1,4 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn bán ra cao nhất hiện tại là 178,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tại công ty Bảo Tín Minh Châu; trong khi Bảo Tín Mạnh Hải bán ra 178,5 triệu đồng và công ty PNJ bán ra 178 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại

Giá vàng trong nước giảm trở lại theo giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay tiếp tục biến động mạnh trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay. Lúc 9 giờ theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.944 USD/ounce, giảm tiếp khoảng 60 USD/ounce so với đầu giờ sáng và mất tới trên 110 USD mỗi ounce so với hôm qua.

Nếu so với mốc đỉnh cao nhất của giá vàng ở vùng 5.600 USD/ounce, giá vàng vẫn còn cách tới 13,2%.

Giá vàng đi xuống khi chỉ số đồng USD (DXY Index) tiếp tục phục hồi lên 97,65 điểm, tăng tiếp khoảng 0,33% so với phiên trước.

Theo giới phân tích, giá vàng đang điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng suốt từ năm 2025 tới tháng 1-2026. Về xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực trong bối cảnh nhu cầu mua vào vàng của các ngân hàng trung ương là rất lớn.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 155,9 triệu đồng/lượng.